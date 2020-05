Die Corona-Krise hat weitreichende Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Soziale Kontakte, Arbeitsprozesse und Informationsvermittlung finden aus Gründen des Infektionsschutzes verstärkt über das Internet statt und leisten der Digitalisierung Vorschub. Auch die Anzahl der Homeoffice-Zugänge ist spürbar gestiegen. Das Bayerische Forschungsinstitut für Digitale Transformation (bidt) hat sich umgehört, wie weit verbreitet die Arbeit von zu Hause aus ist und wie akzeptiert.

Herausgefunden haben die Forscher bei einer Umfrage unter 1595 berufstätigen Internetnutzenden in Deutschland, dass die Nutzung von Homeoffice in der Krise zugenommen hat. Den Ergebnissen zufolge arbeiten 43 Prozent der Befragten zumindest ab und zu im Homeoffice. Vor der Krise galt das für 35 Prozent.

Auch die Intensität der Nutzung von Homeoffice ist deutlich gestiegen. Vor der Krise waren 23 Prozent der Befragten mindestens einmal pro Woche im Homeoffice, jetzt erledigen 39 Prozent von ihnen mehrmals wöchentlich ihren Job von daheim aus.

Zufriedenheit im Homeoffice ist hoch

Herausgefunden haben die Forscher auch, dass die Zufriedenheit mit der aktuellen Situation im Homeoffice hoch ist. Nur rund 19 Prozent der Homeoffice-Nutzer gaben an, unzufrieden zu sein. Die Zufriedenheit bei Berufstätigen, die bereits vor der Corona-Krise Homeoffice genutzt haben, ist in der Krise mit 83 Prozent größer als bei Befragten, die jetzt erstmals im Homeoffice sind (75 Prozent). Dass sie bislang keinen Homeoffice-Zugang hatten, lag häufig daran, dass der Arbeitgeber dies nicht erlaubte. Dies war bei 39 Prozent der Befragten der Fall. Bei 26 Prozent lag die Nicht-Nutzung an den Arbeitnehmern selbst, die dies abgelehnt hatten.

Die überwiegende Mehrheit – sowohl bei den Homeoffice-Neulingen als auch bei geübten Heimarbeitern – hatte den Eindruck, ihr Arbeitgeber sei gut auf die Ausweitung beziehungsweise erstmalige Nutzung von Heimarbeitsplätzen vorbereitet gewesen (85 beziehungsweise 71 Prozent).

Mehrheit wünscht sich mehr Homeoffice

Grundsätzlich ist die Akzeptanz von Homeoffice gestiegen. Bei rund einem Drittel der Befragten, die während der Corona-Krise Homeoffice nutzen, hat sich die Beurteilung von Homeoffice verbessert. Nur sechs Prozent gaben an, dass sich ihre Einschätzung verschlechtert habe. Rund 68 Prozent der Befragten wünschen sich nach der Corona-Krise mehr Homeoffice als zuvor.

Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Coronakrise in den Unternehmen einen beachtlichen Digitalisierungsschub ausgelöst hat. Mitarbeiter nutzten Homeoffice-Angebote öfter und intensiver als vor der Krise.

Dass sich die Beschäftigten künftig eine noch stärkere Nutzung von Homeoffice wünschen, sieht Dietmar Harhoff als wichtiges Signal: „Wirtschaft und öffentliche Arbeitgeber sollten sich darauf einstellen, diese Bereitschaft positiv aufzugreifen. Zur früher wohl intensiv gepflegten Präsenzkultur sollten wir nicht wieder zurückkehren“.