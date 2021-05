Nicht nur aus der Geschichte, auch aus der Erdgeschichte lässt sich vieles lernen: Zum Beispiel, dass der Planet schon gekippt sein kann, lange bevor die Folgen massiv zutage treten.

Die Katastrophe, die das Leben vor 252 Millionen Jahren auslöschte und die ein neues Zeitalter einläutete, war gründlich – schlimmer als der Einschlag eines Himmelsbrockens vor 66 Millionen Jahren, der die Dinosaurier von unserem Planeten fegte.

Beim Übergang vom Erdaltertum zum Erdmittelalter, an der Perm-Trias-Grenze, kam es zum gravierendsten der fünf Massenaussterben des Planeten. 75 Prozent der Landtiere, darunter viele Insektenarten, und ein großer Teil der Vegetation wurden vernichtet. In den Ozeanen starben 95 Prozent der Wirbellosen aus, Korallen etwa und Urkrebse wie die Trilobiten oder Seeskorpione. Bloß einigen Weichtier-Arten machten die Umwälzungen weniger aus.

Der damalige Superkontinent Pangäa reichte vom Nordpolarmeer bis zur Antarktis. Mit seinen Wüsten im Inneren, den niederschlagsreichen Küstenstreifen und den Mega-Monsungebieten auf der Südhalbkugel war die Artenvielfalt nicht sehr groß, was das Leben anfälliger machte.

Halb Sibirien ein Vulkan

Ausgelöst durch die schiebenden Kontinentalplatten brodelten auf 7 Millionen Quadratkilometern im heutigen Sibirien Vulkane. Ihre wahrscheinlich dickflüssige Lava türmte – mit Unterbrechungen – über eine Million Jahre Magmagestein teilweise bis zu 3500 Meter hoch.

In dieser Zeit wurden gewaltige Mengen Kohlendioxid, Fluor, Chlorwasserstoff, Schwefeldioxid und Salzsäure in die Atmosphäre geblasen, was die Ozonschicht angriff, die vor dem UV-Licht der Sonne schützt. Die sich bildende Schwefelsäure im Regen setzte den Biotopen in den Meeren und an Land zu. Hinzu kamen vermutlich massive Kohlebrände. Durch die gewaltigen Treibhausgasmengen aus Sibirien kletterte die globale Temperatur um 5 Grad Celsius. Das war der Anfang vom Ende.

Lag der Sauerstoffgehalt in der Atmosphäre vorher bei etwa 30 Prozent und die Kohlendioxidkonzentration wissenschaftlichen Abschätzungen zufolge auf dem niedrigsten Wert seit es Mehrzeller auf dem Planeten gibt, kehrte sich das Ganze in den folgenden knapp 50 Millionen Jahren um: Die Kohlendioxidwerte schossen während des Massensterbens von rund 100 auf 1000 bis über 3000 ppm in die Höhe; ppm sind Teilchen pro Million Luftmoleküle.

Das Methan gast aus

Die Analysen bestimmter Sauerstoff-Varianten – Isotope genannt – zeigen, dass sich die oberen Meeresschichten um mindestens 8 Grad erwärmten. Die Methaneis-Lagerstätten an den Rändern der Festlandsockel begannen auszugasen und verstärkten den Treibhauseffekt, sodass es noch einmal 5 Grad wärmer wurde auf dem Planeten, was wiederum die Meere aufheizte.

Dieser Badewanneneffekt ließ die Algen blühen. Massenhaft sanken ihre Überreste in die Tiefe und wurden dort von Einzellern verbrannt, die im Meer auch ohne Sauerstoff auskommen und dabei Schwefel freisetzen. In den Ozeanen breiteten sich Todeszonen aus, in denen die Kiemenatmung des höheren Lebens versagte.

Außerdem gingen die Stoffwechselreste aus dem Wasser in die Atmosphäre über: Methan kurbelte die Erderwärmung an, Fluorkohlenwasserstoffe schädigten die Ozonschicht weiter – was einen Großteil der Pflanzen vernichtete, die der Vulkanismus noch übrig gelassen hatte.

Die Erde stinkt nach faulen Eiern

Die gesamte Erde stank nach faulen Eiern. Denn auch Grüne Schwefelbakterien kamen mit den neuen Bedingungen gut zurecht und destillierten aus Sulfat hochgiftigen Schwefelwasserstoff, der sich nicht nur in den Ozeanen, sondern auch in der Atmosphäre anreicherte.

Wie lange das eigentliche Massenaussterben gedauert hat, darüber ist sich die Wissenschaft nicht einig. Ältere Studien veranschlagen 200.000 Jahre dafür. Aber Arbeiten von 2014 und 2018 kommen zu einem viel kürzeren Todeskampf des höheren Lebens: zwei Phasen von je 60.000 Jahren beziehungsweise eine Krise, in der nach 30.000 Jahren, vielleicht auch schon nach wenigen Jahrtausenden alles vorbei war.

Eine aktuelle Analyse des Leibniz-Instituts für Evolutions- und Biodiversitätsforschung am Naturkundemuseum Berlin kommt jetzt zu einer anderen Einschätzung. Demnach war das ökologische System angeschlagen, lange bevor schließlich die Tiere massenhaft tot im Wasser trieben, schreiben die Geologen im Fachblatt „Nature Geoscience“.

Es gibt kein Zurück

Das Team um Martin Schobben und Will Foster nimmt einen kritischen Punkt an, ab dem das Gleichgewicht gekippt sein könnte und der Prozess nicht mehr aufzuhalten war – diese Schwelle, von der an es kein Zurück gab, lag 300.000 Jahre vor der eigentlichen Katastrophe.

Der Mechanismus, für den die Berliner Arbeit Belege gefunden hat, funktioniert über Phosphor. Das Element wird normalerweise im Sediment am Grund der Meere gebunden. Wenn das nicht mehr funktioniert, beginnt es in der Wassersäule zu zirkulieren. Dann wirkt Phosphor als Dünger und treibt gigantische Algenblüten an, die die Meere ersticken.

Um den Phosphor aus dem Wasser zu fischen, braucht es Eisenoxide, die an Land aus Eisenmineralen entstehen. Das Gestein verwittert und wird in die Ozeane gespült. Solange Eisenoxide am Meeresgrund vorhanden sind, funktioniert der Phosphor-Kreislauf. Aber wenn die Eisenoxide fehlen, überschreitet das System irgendwann einen kritischen Bereich.

Nacktes Gestein

Dass die Eisenoxide in den Meeren ausgingen, hat mit dem sibirischen Vulkanismus zu tun: Er vor allem richtete die Pflanzen an Land zugrunde. Das veränderte die Verwitterungsbedingungen für das nackte Gestein. Die chemische Bodenerosion lief anders ab. So wurde weniger Eisenoxid in die Ozeane nachgeliefert.

In der Wassersäule sammelte sich die Chemie der überhandnehmenden Schwefelmacher an, die die abgestorbenen Reste der Algen verdauten. Der Schwefel dieser Bakterien verwandelte das Eisenoxid am Grund in Pyrit – Katzengold. Pyrit kann Phosphor nicht gut aus dem Wasser herausfischen, was die Algenblüten weiter oben antrieb. Bis irgendwann der größte Teil des Sauerstoffs in den Ozeanen aufgebraucht war.

In der Tiefsee muss es aber noch Bereiche gegeben haben, die von den Todeszonen verschont blieben, sodass sich nach der Katastrophe die überlebenden Organismen erholten, von dort ausbreiteten und neue Arten hervorbringen konnten, glauben die Wissenschaftler.

Rasende Erderwärmung

Für den Niederländer Schobben, der inzwischen an der Universität in Utrecht forscht, sind die neuen Erkenntnisse wichtig im Hinblick auf den menschengemachten Klimawandel: „Unsere Studie verdeutlicht, dass das System Erde seine Kipppunkte hat. Lange kann alles gut gehen, aber jenseits eines kritischen Schwellenwerts gibt es kein Halten mehr. Und schon jetzt findet verstärkt Eutrophierung in den Meeren statt, die sauerstoffarmen Gebiete werden größer und höchstwahrscheinlich ist der Klimawandel daran schuld.“

Gerade die Beschleunigung, mit der die Erderwärmung derzeit vor sich gehe, sei „beängstigend“, betont Schobben. „Vielleicht ist der Schwellenwert schon erreicht und wir wissen es nicht.“ Die Folgen würden wir nicht gleich sehen, aber irgendwann käme alles ins Rutschen. „Das heißt für die Klimawandelbemühungen – wir sollten aus der Geologie lernen.“

Uralte Vulkanausbrüche seien nicht mit dem Kohlendioxid-Ausstoß der Menschheit zu vergleichen, schränkt Hanna Jurikowa vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam ein. Sie war gerade an einer großen Studie zur Versauerung der Meere durch den gigantischen Treibhauseffekt beim Perm-Trias-Massensterben im Fachblatt „Nature Geoscience“ beteiligt. „In der Tat sind alle modernen Reserven an fossilen Brennstoffen viel zu gering, um über Tausende von Jahren so viel CO 2 freizusetzen wie vor 252 Millionen Jahren freigesetzt wurden.“

Kohlendioxidrate 14-mal höher

Aber, meint die Forscherin, es sei doch bemerkenswert, „dass die Kohlendioxidrate der Menschheit heute 14-mal höher ist als die jährliche Emissionsrate zu der Zeit, als die größte biologische Katastrophe in der Erdgeschichte stattfand.“ Und auch wenn unser Klimawandel einige Nummern kleiner ausfällt: Damals lebten noch keine 7 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Insofern wäre gut zu wissen, ab wann es kein Zurück mehr gibt. Solche Kipppunkte aufzuspüren, ist schwierig. Das machen die Universität Oldenburg und das Trinity College Dublin in einem anderen Zusammenhang deutlich.

Das Team um Helmut Hillebrand nahm sich die Daten von 4600 Feldexperimenten vor und untersuchte, inwiefern man vorhersagen kann, ab welchem Schwellenwert ein Ökosystem aus dem Ruder läuft. Solche Prognosen lässt die Politik zunehmend erstellen, um abzuschätzen, welche Umweltauflagen ein Projekt erfüllen muss, damit die Natur intakt bleibt.

Fazit: „Wenn wir darauf warten, dass als Reaktion auf eine der großen, vom Menschen verursachten Umweltveränderungen wie Erwärmung oder Artensterben deutliche Kipppunkte zu sehen sind, laufen wir Gefahr, die kleinen allmählichen Veränderungen zu übersehen“, warnt Hillebrand. „Diese kleinen Veränderungen können sich im Lauf der Zeit so aufsummieren, dass sich unsere Wahrnehmung, wie ein gesundes Ökosystem aussieht, verschiebt.“

Das gilt nicht nur im Kleinen, sondern auch im Großen: Irgendwann sind dann Sommerdürren, warme Winter und braune Wälder normal.

Info: Mensch und Klimawandel

Treibhausgase sorgen dafür, dass ein Teil der Wärme aus der Sonneneinstrahlung nicht wieder vollständig ins All verschwindet. Die wichtigsten Treibhausgase sind Wasserdampf, Kohlendioxid, Methan und Lachgas. Ohne Treibhausgase wäre es auf der Erdoberfläche im Mittel etwa -18 Grad Celsius kalt. Erst der Treibhauseffekt macht die Erde also für uns überhaupt bewohnbar. Das Klima hat sich über die Jahrmillionen der Erdgeschichte oft verschoben. Warm- und Kaltzeiten wechselten sich ab. Ursache waren vor allem Änderungen in der Erdbahn um die Sonne und die Verschiebung von Kontinenten. Diese globalen Temperaturveränderungen laufen allerdings im Vergleich zur aktuellen Erderwärmung extrem langsam ab – der kürzeste Erdbahnzyklus zum Beispiel dauert 23.000 Jahre.

Seit Beginn der Industrialisierung vor 200 Jahren nimmt die Konzentration von Treibhausgasen zu. Ursache ist vor allem das Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas. Bei Methan zählen zu den Hauptquellen die intensive Nutztierhaltung und Erdgasförderlecks. Lachgas wird vor allem in der Landwirtschaft freigesetzt, etwa durch große Mengen Kunstdünger. Zugleich werden gewaltige Waldflächen abgeholzt oder abgebrannt, Moore trockengelegt, Böden anders genutzt. Das setzt Treibhausgase frei und es gibt weniger Wälder, die Kohlendioxid aus der Luft aufnehmen und binden. Die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre lag 2019 im Jahresmittel auf der Nordhalbkugel bei 411 ppm (Teilchen pro Million Luftmoleküle) – ein Plus um fast 50 Prozent gegenüber der Zeit vor der Industrialisierung. Die Kohlendioxidkonzentration ist damit viel höher als jemals in den zurückliegenden 800.000 Jahren.

Bei Methan stand der Wert 2019 im Jahresmittel bei 1866 ppb (Teilchen pro Milliarde Luftmoleküle), rund das 2,5-Fache des Vorindustrie-Zeitalters. Die Treibhauswirkung von Methan pro Molekül ist 25-mal so stark wie die von Kohlendioxid. Lachgas hat seit Beginn der Industrialisierung von 270 ppb auf über 330 ppb zugelegt. Nur rund 1 Prozent des durch den Treibhauseffekt entstehenden Energieüberschusses speichert die Lufthülle der Erde, 93 Prozent strömen in die Ozeane. Bleibt die Lufttemperatur gleich oder sinkt sie für einige Jahre und steigt gleichzeitig die Temperatur der Ozeane, erwärmt sich das Klimasystem dennoch weiter. Solche kurzfristigen Schwankungen überlagern den langfristigen Erwärmungstrend, den der Mensch verursacht. Die Kurve der globalen Mitteltemperatur sieht deshalb aus wie eine ansteigende Zickzack-Linie.