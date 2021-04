Lange galt die Rasse als wissenschaftliches Faktum. Auch Ernst Haeckel, der „deutsche Darwin“, hielt die Papua aus Neuguinea für affenähnlich. Sein ehemaliger Assistent zerpflückte diese Theorie schon im 19. Jahrhundert.

Der Mensch ist nicht die Krone der Schöpfung, sondern das Ergebnis der Evolution: Er hat sich im Laufe der Erdgeschichte aus einfacheren Lebensformen entwickelt, so wie andere Tiere und Pflanzen auch. Als im 19. Jahrhundert mehrere Forscher solche Theorien veröffentlichen, sorgt das für manche Kontroverse. Für die einen sind die Theorien schlüssig und logisch, für andere völliger Humbug.

Der einflussreichste Evolutionsforscher dieser Zeit ist der Brite Charles Darwin, der 1858 sein Werk „Über die Entstehung der Arten“ veröffentlicht. Seine Theorie: Alle Lebewesen, die heute die Erde bevölkern, stammen von gemeinsamen Vorfahren ab und verändern sich im Laufe der Geschichte durch Umwelteinflüsse und Selektion. Um Verwandtschaftsverhältnisse zwischen Arten zu belegen, führt er etwa Fossilien an, die er während seiner Reisen gesammelt hat.

Einer der Ersten, der Darwins Theorien aufgreift, ist der deutsche Biologie Ernst Haeckel (1834 bis 1919). Er macht Darwins Schriften im deutschsprachigen Raum nicht nur bekannt. Er entwirft auch selbst einen Stammbaum des Menschen, den man aus heutiger Sicht als eindeutig rassistisch bezeichnen würde, schreiben der Wissenschaftshistoriker Uwe Hoßfeld von der Universität Jena und sein Kollege Georgy S. Levit im Fachblatt „Frontiers in Zoology“.

Haeckel beweist nicht, er theoretisiert

Haeckel ist fest überzeugt, dass die Erde von zwölf Menschenrassen bevölkert wird, die auf unterschiedlichen Stufen stehen. An der Spitze sieht der Biologe die Europäer, die Ureinwohner Neuguineas hält er hingegen für unterentwickelt.

Ausgerechnet ein Schüler Haeckels stellt diese Theorie später auf den Kopf: Der Russe Nikolai Miklucho-Maclay wendet die Methoden an, die Haeckel ihm beigebracht hat. Im Gegensatz zu seinem Lehrer reist Miklucho-Maclay aber nach Neuguinea, lebt unter den Einheimischen, den Papua, beobachtet sie.

Und kommt zu dem Ergebnis: Ja, es gibt Unterschiede zwischen den Menschen. Diese Unterschiede sind für ihn jedoch eine Folge von Anpassungen an die jeweilige Umwelt und nicht von unterschiedlichen Evolutionsstufen. „Du warst der Erste, der, aus seiner eigenen Erfahrung, klar gezeigt hat, dass Menschen überall Menschen sind, dass sie freundliche, soziale Wesen sind“, lobt ihn sein Landsmann Leo Tolstoi.

Flucht aus dem Zarenreich

Nikolai Miklucho-Maclay kommt 1846 im russischen Nowgorod zur Welt. Der Vater ist von Beruf Eisenbahningenieur, stirbt allerdings früh. Die Familie verarmt. Nikolai liest schon zu Schulzeiten gerne Schriften liberaler Autoren, die die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse im Zarenreich infrage stellen.

1863 verlässt er die Schule, schreibt sich in St. Petersburg als Gasthörer an der Universität ein, fliegt jedoch wegen der Teilnahme an politischen Aktionen von der Hochschule. Da er sich wenig Hoffnung macht, in seiner Heimat weiterstudieren zu können, zieht er nach Deutschland, zunächst nach Heidelberg, dann nach Leipzig, schließlich nach Jena. Dort studiert er ab 1865 Zoologie und Anatomie und wird Ernst Haeckels Assistent. Seinen Chef begleitet Miklucho-Maclay unter anderem auf die Kanarischen Inseln, wo sie Schwämme und Knorpelfische untersuchen.

Nach dem Studium kehrt der Nachwuchsforscher nach Russland zurück. Er sucht Unterstützer für eine Forschungsexpedition nach Südostasien, erhält schließlich ein Stipendium von der Geografischen Gesellschaft und bricht im Oktober 1870 auf. Insgesamt verbringt er rund 17 Jahre in tropischen Gebieten, reist sechsmal nach Neuguinea, besucht Singapur, Jakarta und die Philippinen. 1884 heiratet er eine Australierin, die bereits vier Jahre später Witwe wird.

Seit 1871 herrscht Funkstille

Mit seinem Mentor von einst hat Miklucho-Maclay vor seinem Tod 1888 schon längst keinen Kontakt mehr, seit 1871 herrscht Funkstille zwischen den beiden. Ist die Forschungsreise der Grund? Schließlich besucht der Russe ausgerechnet Neuguinea, um die Theorien Haeckels auf die Probe zu stellen.

Haeckel geht wie Darwin davon aus, dass alle Menschen einen gemeinsamen Vorfahren haben, der vom Affen abstammt. Als Wiege der Menschheit betrachtet der Deutsche einen nicht belegten Kontinent namens „Lemuria“, der sich im Indischen Ozean befunden haben soll.

Um zu beweisen, dass der Mensch durch Evolution entstanden ist, habe Haeckel eine Abkürzung gewählt, so die Jenaer Forscher: Er behauptet, dass sich Homo sapiens in unterschiedlichen Phasen der Evolution befindet. Ganz unten in seiner Systematik stehen die Papua – sie seien den „Affenmenschen“ am nächsten.

Haeckel gilt als Wegbereiter der Rassenhygiene

Ganz oben in der zwölfstufigen Hierarchie, weil seiner Meinung nach am weitesten entwickelt, sieht Haeckel die „Mittelländer“, womit die Europäer gemeint sind. Da in seiner Hierarchie die Juden sehr weit oben stehen, werden seine Theorien trotz ihres rassistischen Inhalts von den Nationalsozialisten nur zum Teil aufgegriffen. Haeckel gilt jedoch aufgrund seiner Äußerungen in späteren Jahren als Wegbereiter von Eugenik und Rassenhygiene.

Die Ureinwohner von Neuguinea, die Papua, hält Haeckel für derart primitiv, dass er ihnen noch nicht einmal einfachste Mathematik zutraut. Auf Feldbeobachtungen beruht diese Einschätzung allerdings nicht, denn Neuguinea hat der Deutsche nie besucht.

Die „Büschelhaarigen“, wie er sie nennt, seien in ihrer Lebensweise den Affen näher als zivilisierte Menschen und könnten wahrscheinlich auch gar nicht zivilisiert werden. Haeckel geht daher davon aus, dass die Papua früher oder später aussterben und nur die angeblich höher entwickelten Arten überleben werden.

Immerhin: Ernst Haeckel gibt offen zu, dass bei seinen Theorien auch viel Spekulation im Spiel ist.

Der Mondmann: Forscherleben in einer Hütte

Nikolai Miklucho-Maclay setzt lieber auf Fakten. Als er zum ersten Mal nach Neuguinea reist, leben die Papua noch weitestgehend abgeschottet von äußeren Einflüssen, was seine Berichte besonders wertvoll auch für heutige Ethnologen mache, so Hoßfeld und Levit. Der russische Forscher taucht ab 1871 tief in die Welt der Papua ein, lebt in einer Hütte zwischen zwei Dörfern, lernt die Sprache, beobachtet Rituale und Gebräuche.

Die Papua fassen Vertrauen zu ihm, nennen ihn „Mondmann“, weil sie ihm übernatürliche Kräfte zusprechen. Sie lassen sich von ihm vermessen, Schädel, Brüste, sogar den erigierten Penis. Er sammelt Tausende Daten, wertet sie aus, vergleicht – macht also genau das, was er im Studium bei Haeckel gelernt hat.

Und muss daraufhin seinem Lehrer widersprechen: Buschiges Haar? Fehlanzeige. Auch, dass bestimmte Rassen entweder zu Dolichozephalie (Langköpfigkeit) oder Brachyzephalie (Kurzköpfigkeit) neigen, wie Haeckel behauptet, kann sein Ex-Schüler nicht bestätigen. Die Papua, ein unzivilisiertes Volk? Quatsch. Miklucho-Maclay lernt höfliche Menschen kennen, die in demokratieähnlichen Strukturen leben, in freundlichen, familiären Beziehungen. Und rechnen können sie sehr wohl.

Die Papua sind intellektuell auf Augenhöhe

Trotz aller Unterschiede zwischen menschlichen „Stämmen“ sieht Miklucho-Maclay keine Unterschiede in ihren intellektuellen Fähigkeiten. Eine Hierarchie, wie sie Haeckel postuliert, lehnt er daher ab. Seiner Forschung lässt der Russe auch politisches Engagement folgen. Er will Vorurteile abbauen und die Papua und andere indigene Völker vor der Ausbeutung durch Kolonialmächte schützen. Dass der zuvor von Europäern noch kaum beeinflusste Nordosten Neuguineas 1884 zu einer deutschen Kolonie wird, kann er aber nicht verhindern.

„Zwar hat es auch vorher Denker gegeben, die sich deutlich gegen Rassismus ausgesprochen haben, wie beispielsweise Alexander von Humboldt. Aber Miklucho-Maclay war der erste Antirassist, der seinen Standpunkt nachdrücklich durch evidenzbasierte, langjährige Feldforschung untermauert hat“, lautet das Fazit der Jenaer Forscher Hoßfeld und Levit.

„Leider hatte seine Arbeit wenig Einfluss auf die damalige Wissenschaft und Gesellschaft. Hätte sie mehr Aufmerksamkeit erfahren, wäre rassistisches Gedankengut, das vor allem im 20. Jahrhundert so viel Schaden angerichtet hat, möglicherweise bereits im Keim erstickt worden.“ Sein früher Tod habe zudem eine globalere Sicht auf die damals schon vorhandenen Probleme des Rassismus und Kolonialismus verhindert.