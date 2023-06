Nachts bietet der Polarstern Orientierung – wenn man ihn erkennt. Das Sternenbild Großer Wagen kann dabei helfen.

Will man sich nachts in der freien Natur orientieren, so kann einem der Polar- oder auch Nordstern gute Dienste leisten. Denn er steht, wie der Name schon andeutet, nahezu genau über dem Nordpol der Erde. Egal, wo man sich gerade befindet: Blickt man in Richtung Polarstern, so blickt man gleichzeitig Richtung Norden und kennt damit auch alle anderen Himmelsrichtungen – Osten ist rechts, Westen links und Süden befindet sich hinter dem eigenen Standpunkt.

Aber wie findet man den Polarstern? Das ist gar nicht so einfach, denn der Polarstern ist keineswegs der hellste Stern am Nachthimmel. Er ist im Gegenteil eher unscheinbar und leicht zu übersehen, wenn man sich am Sternenhimmel nicht gut auskennt. Es gibt jedoch einen Trick, um den hilfreichen Stern aufzuspüren. Dieser Trick setzt beim Großen Wagen an, einer Sternenkonstellation, die vermutlich jeder kennt.

Nimmt man nun die beiden äußeren Kastensterne des Großen Wagens und verlängert ihre Verbindungslinie um das Fünffache, so trifft man ziemlich genau auf den Polarstern. Die Region um den Polarstern ist arm an hellen Sternen, sodass man ihn eigentlich kaum verfehlen kann. Der Polarstern ist der äußere Deichselstern des Kleinen Wagens, der zum Sternbild Kleiner Bär gehört.

In 1000 Jahren: Bedeutung als Polarstern geht verloren

Übrigens haben wir Glück, dass es derzeit einen Polarstern gibt, der uns bei der nächtlichen Orientierung hilft. Denn die Erdachse steht nicht fest im Raum. Wie die Achse eines schräg rotierenden Kreisels führt sie eine sogenannte Präzessionsbewegung aus, einfacher ausgedrückt: Sie torkelt. Dadurch bewegt sich der Himmelspol mit einer Periode von rund 25.700 Jahren um einen Punkt im Sternbild Drachen herum.

Gegenwärtig führt diese Bewegung dazu, dass sich der Polarstern noch weiter an den Himmelspol annähert. Der Abstand beträgt heute 0,7 Grad und wird sich bis 2102 noch auf weniger als 0,5 Grad verringern – danach wächst er wieder an. In tausend Jahren verliert der Stern dann langsam seine Bedeutung als Polarstern.