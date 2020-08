Auch wenn es in diesem Sommer nicht ganz so heiß und trocken zu sein scheint wie in den beiden Sommern zuvor: Die Natur braucht dringend Regen. Untrügliches Zeichen sind trockengefallene Bäche. Doch wo ist eigentlich das Wasser, das dort fehlt? Forscher sind der Frage nachgegangen.

Dörthe Tetzlaff und ihr Team vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) haben herausgefunden, dass die Vegetation einen großen Einfluss darauf hat, wo und wie sich das wenige Wasser verteilt. Und sie haben im Demnitzer Mühlenfließ in Brandenburg während und kurz nach der großen Trockenheit 2018 Hinweise gefunden, wie der Rückhalt des Wassers im Boden verbessert werden kann. Brandenburg ist mit einem Jahresniederschlag von nur 560 Litern pro Quadratmeter das niederschlagsärmste Bundesland. Im Jahr 2018 fielen sogar nur 390 Liter Wasser pro Quadratmeter. Im gleichen Zeitraum waren es in Rheinland-Pfalz immerhin 590 Liter pro Quadratmeter.

Schon unter normalen klimatischen Bedingungen werden etwa 90 Prozent des Niederschlags wieder in die Atmosphäre abgegeben und fließen nicht im Grundwasser oder in Flüssen ab. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie viel Wasser Pflanzen nutzen. Ziel der Forschung ist es, über nachhaltige Landnutzung den Wasserverbrauch zu steuern und Landschaften widerstandsfähiger zu gestalten. Das wäre auch für die Lebensmittelproduktion und die Wasserversorgung wichtig.

Der Waldboden ist trockener

Das Team untersuchte in Brandenburg zwei Standorte mit regionaltypischen Landnutzungen: einen Mischwald mit sandigen Böden und einer tief wurzelnden Zone und Grünland mit lehmigeren Böden und einer flacher wurzelnden Zone. Der Waldboden war wesentlich trockener, was auf Eigenschaften von Boden und Pflanzen zurückzuführen ist.

Das Blätterdach des Waldes schirmt bereits einen Teil des Regens ab, der direkt von den Blättern verdunstet und den Boden nie erreicht. Zudem ist der sandige Waldboden kaum in der Lage, Wasser zu speichern. Niederschläge dringen tiefer in den Boden ein, werden allerdings während der Wachstumsperiode vor Erreichen des Grundwassers wieder von den Bäumen aufgenommen.

Anders unter den Grünlandflächen. Dort sickert das Wasser kontinuierlich in Richtung Grundwasser. Der Boden kann mehr Wasser speichern. Da die Pflanzen nur Wasser aus dem oberen Boden entnehmen, führt dies zu „älterem“ Bodenwasser.

Forscher untersuchen Einfluss der Vegetation

Forschende unterscheiden das sogenannte blaue Wasser, das Seen, Flüsse und das Grundwasser füllt und unmittelbar für die Wasserversorgung zur Verfügung steht; das grüne Wasser dagegen wird direkt von der Vegetation beeinflusst und durch Verdunstung und Transpiration nach der Aufnahme durch die Pflanzen in die Atmosphäre zurückgeführt. Tetzlaffs Team analysiert, was in der kritischen Zone geschieht und welchen Einfluss die Vegetation auf den gesamten Wasserhaushalt hat. Als kritische Zone gilt die Erdschicht, die sich zwischen dem Boden und dem Grundwasser erstreckt. Vor allem wollen die Wissenschaftler die Rolle der Pflanzen in der Aufteilung des Niederschlags ergründen. Bislang konzentrierte sich die Wissenschaft stark auf die blauen Wasserflüsse, die zur Grundwasserneubildung oder Abflussbildung beitragen.

In der aktuellen Studie geht es auch um die Wasserflüsse in der kritischen Zone. Mit „Markierstoffen“, stabilen Isotopen, werden Fließwege, Alter und Herkunft von Wasser bestimmt. Für ein umfassendes Verständnis sind nämlich nicht nur die absoluten Wassermengen wichtig, sondern auch, wie lange das Wasser vor Ort gespeichert wird und welche Fließwege es nimmt. So können mathematische Modelle beispielsweise zeigen, woher, wann und in welcher Geschwindigkeit Pflanzen ihr Wasser beziehen.

Um die Widerstandsfähigkeit der Ökosysteme zu verbessern, müsse die Grundwasserneubildung gefördert und Böden müssen geschaffen werden, die Wasser speichern können. Eine zentrale Rolle spiele dabei die Vegetation, so Tetzlaff.