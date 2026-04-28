Seltener Blaumond am 31. Mai – Zugleich Mikromond

Die erste bemannte Nasa-Mission zum Mond seit über 50 Jahren hat Anfang April für einige Tage große Aufmerksamkeit auf unseren Trabanten gelenkt. Viel weniger Beachtung dürfte der Blaumond am 31. Mai erfahren, was schade wäre. Denn das Phänomen ist nicht nur relativ selten es kann uns auch viel über unsere Wahrnehmung des Mondes lehren.

Im Mai scheint der Vollmond gleich zweimal auf uns herab: Außer am ersten Tag des Monats wird unser Begleiter auch in der Nacht vom 31. Mai von der Sonne voll beschienen. Da der Mond durchschnittlich 27 Tage und acht Stunden für einen Umlauf um die Erde benötigt, tritt dieses Phänomen zwar immer mal wieder, aber doch relativ selten auf. Erst im Dezember 2028 kommt es das nächste Mal zu zwei Vollmonden in einem Kalendermonat.

Wie blaue Blüten

Es gibt auch einen Namen für den zweiten Vollmond, nämlich Blaumond. Die Herkunft dieser Bezeichnung ist nicht klar, zumal der Mond bei einer solchen Gelegenheit normalerweise nicht in blauem Licht erscheint – außer wenn das von ihm reflektierte Sonnenlicht durch Rauch in der Erdatmosphäre gestreut wird.

Eine Deutung des Namens Blaumond sieht seinen Ursprung in der außergewöhnlichen Seltenheit des Ereignisses. So steht im Englischen der Ausdruck „once in a blue moon“ für etwas, das „ganz selten“ vorkommt – wie übrigens auch blaue Blüten, die nach Schätzungen lediglich sieben Prozent aller Blüten in der Natur ausmachen.

Supermond oder Mondfinsternis

Regelmäßig aber auch häufig ist der Mond der Erde relativ nahe beziehungsweise ist er von ihr etwas weiter entfernt als im Schnitt. Der Grund dafür ist seine Umlaufbahn. Sie hat die Form einer Ellipse. Die kleinste Distanz zwischen Mond und Erde beträgt rund 356.400 Kilometer, die größte etwa 406.700 Kilometer. Stellt sich ein Vollmond oder auch ein Neumond – der Mond steht dann zwischen Erde und Sonne und ist für uns nicht sichtbar – just dann ein, wenn uns der Mond am relativ nächsten ist, heißt er auch Supermond. Befindet sich der Mond zugleich genau im Kernschatten der Erde, liegt eine totale Mondfinsternis vor. Unser Trabant erscheint dann meist in rötlichem Licht und wird Blutmond genannt, jüngst zu beobachten am 7. September 2025.

Der kleine Mond

Auch für den umgekehrten Fall, wenn unser Begleiter bei Voll- oder Neumond relativ weit entfernt von uns ist, gibt es einen Namen: Mikromond. Die Bezeichnung „mikro“ kommt vom altgriechischen Wort „Mikron“, was so viel heißt wie „das Kleine“. In der Tat erscheint uns der Vollmond dann nicht so groß wie sonst. Der Unterschied macht bei der Größe nur rund sechs Prozent und bei der Helligkeit etwa elf Prozent im Vergleich zum Durchschnitt aus.

Der nächste Mikromond, der kleinste des Jahres, fällt übrigens mit dem bevorstehenden Blaumond am 31. Mai zusammen. Unser Trabant ist dann fast 406.000 Kilometer von uns entfernt. Die Astronauten der Mission Artemis II waren laut Nasa im April bei ihrem Flug um den Mond herum noch ein kleines bisschen weiter weg, nämlich genau 406.765 Kilometer – mehr als je ein Mensch zuvor. Ganz schön aufregend.

Bei den Planeten ist im Mai nicht viel Faszinierendes zu beobachten. Immerhin wird es am 18. Tag des Monats ein wenig romantisch, wenn am Abend der Mond in Form einer Sichel an der Seite der Venus steht. Solche Augenblicke hat der Maler Caspar David Friedrich in seinen Werken dargestellt. Zudem zeigt sich Merkur gegen Ende Mai wieder am Abendhimmel und Saturn erscheint zu dieser Zeit gegen Morgen am Firmament. Jupiter ist abends im Westen gut zu beobachten. Mars, Uranus und Neptun lassen sich hingegen den ganzen Monat lang nicht blicken.