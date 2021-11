Belastende Erfahrungen in der frühen Kindheit, wie beispielsweise eine gestörte Eltern-Kind-Bindung, gelten als Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung von psychischen Erkrankungen im Erwachsenenalter.

Welche neurobiologischen Mechanismen dahinter stecken, war bislang jedoch noch nicht vollständig geklärt. Jetzt steht fest: Stress im Kindesalter spielt eine entscheidende Rolle.

Ein interdisziplinäres Team von Forschenden der Universitätsmedizin Mainz hat an Mäusen gezeigt, dass frühkindliche Stresserfahrungen die Funktion von bestimmten Gehirnzellen, den sogenannten NG2+-Gliazellen, langanhaltend beeinträchtigen können. Diese neue Erkenntnis ist Grundlage für die Entwicklung neuer Therapieansätze bei stressbedingten psychischen Störungen wie Depressionen.

Großes Potenzial für neue Therapien

Tests haben ergeben, dass die Kommunikation zwischen NG2+-Zellen und Neuronen bei stressbedingten Störungen von großer Bedeutung ist. Dieser Mechanismus sei der Forschung bislang so noch nicht bekannt gewesen, heißt es. Die Erkenntnis könnte für die Behandlung stress-assoziierter psychischer Erkrankungen wie der Depression hilfreich sein. So erhoffen sich die Wissenschaftler, spannungsgesteuerte Natriumkanäle im menschlichen Gehirn so beeinflussen zu können, dass die Netzwerkaktivität wieder ins Gleichgewicht kommt und somit die regelrechte Funktion des Gehirns wiederhergestellt werden kann. „Dies birgt ein großes Potenzial für die Entwicklung neuartiger therapeutischer Ansätze“, betont Giulia Treccani, Arbeitsgruppenleiterin am Institut für Mikroskopische Anatomie und Neurobiologie der Universitätsmedizin Mainz.

Gliazellen senden Signale an Neurone

Das menschliche Gehirn besteht etwa zur Hälfte aus Gliazellen. Dabei handelt es sich um Zellen im Nervengewebe, die zusammen mit den Nervenzellen (Neurone) das Nervensystem bilden. Die bisherige neurobiologische Forschung zu den Ursachen und Therapien von psychischen Erkrankungen konzentriert sich vor allem auf die Neurone. „Es wurde lange übersehen, dass die Gliazellen nicht nur das neuronale Netzwerk stützen, sondern auch Signale senden und mit den Neuronen kommunizieren. Das Hauptziel unserer Untersuchungen war es daher, nun erstmals die molekularen und funktionellen Auswirkungen von frühkindlichem Stress auf eine bestimmte Gliazellpopulation zu beschreiben“, erklärt Treccani. „Wir wollten verstehen, inwieweit Stress in der frühen Kindheit diese Zellen und ihre Funktion beeinflusst und wie diese Veränderungen zu langanhaltenden negativen gesundheitlichen Folgen im späteren Leben führen können.“

Das Forscherteam hat in einem Mausmodell gezeigt, dass frühkindlicher Stress das sogenannte Transkriptom von NG2+-Zellen im Hippocampus, einer speziellen Gehirnregion, beeinflusst. Das Transkriptom spiegelt den aktuellen Zustand aller aktiven Gene innerhalb der Zelle wider. Die Transkriptionseffekte hängen dabei stark von der Konzentration des Stresshormons Corticosteron ab. Als mögliche Ursache für die Entwicklung von stressbedingten psychischen Störungen identifizierten die Forschenden dabei ein durch frühkindlichen Stress ausgelöstes Kandidatengen.

Gestresste Tiere bleiben kognitiv beeinträchtigt

Das Gen beeinflusst eine Untereinheit von spannungsaktivierten Natriumkanälen. Diese Kanäle jedoch sind von grundlegender Bedeutung für die Kommunikation zwischen Neuronen und NG2+-Zellen. Bei den gestressten Mäusen erhöhte sich die Stromdichte der spannungsaktivierten Natriumkanäle in den „NG2+“-Zellen des Hippocampus. Das bestätigt die funktionelle Bedeutung des Kandidatengens. Darüber hinaus blieb das Gen bis zum Erwachsenenalter in gestressten Tieren hochreguliert. Die Tiere zeigten zudem eine beeinträchtigte kognitive Leistung. Allerdings waren nicht alle Tiere in gleichem Maße von den Auswirkungen durch die frühkindliche Stresserfahrung betroffen. „Diese Erkenntnis spiegelt die Situation in der menschlichen Bevölkerung sehr gut wider“, erläutert Treccani.