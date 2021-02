Wer sich und sein Umfeld als benachteiligt wahrnimmt, ist unzufriedener mit der Demokratie als andere, sieht in Migranten eher eine Bedrohung und tendiert zur AfD. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Münster. Besonders ältere Menschen mit wenig Bildung in ländlicheren Regionen fühlten sich benachteiligt und hätten das Gefühl, der Gesellschaft seien Leute wie sie egal, sagen die Forscher. Die Auswertung beruht auf Daten, die von August bis November 2019 online erhoben wurden und an der gut 2500 Menschen teilnahmen.