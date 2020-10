Das Weddellmeer am Südpol hat sich in den letzten 30 Jahren in Tiefen von 2000 Metern fünfmal schneller erwärmt als der Weltozean im Durchschnitt. Das zeigen Langzeitmessungen des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven. Ursache sind den Forschern zufolge Wind- und Strömungsveränderungen über und im Südpolarmeer. Die Forscher beobachten die Entwicklung mit Sorge, da das Weddellmeer einen Großteil der menschengemachten Treibhausgas-Wärme aus der Atmosphäre schluckt und den Klimawandel abschwächt.

Im Weddellmeer, das etwa zehnmal so groß ist wie die Nordsee, kühlen riesige Wassermassen ab. Sie reichern sich mit Salz an, wenn sie vereisen, sinken als kaltes, schweres Wasser nach unten und wandern als Tiefenstrom in die großen Ozeanbecken. Diese Umwälzbewegung gilt als wichtiger Antrieb der globalen Meereszirkulation. Durch die Erwärmung der Tiefsee im Weddellmeer könnte das Umwälzwerk an Kraft verlieren, denn wärmeres Wasser hat eine geringere Dichte – es bleibt weiter oben. Ohne Umwälzung aber drohen wichtige Ströme wie der Golfstrom, der Europa Wärme bringt, abzureißen. Außerdem schmilzt langfristig das Eis und der Meeresspiegel steigt.