Es war einmal ein armes Zimmermädchen. Eines Tages wurde sein Dienstherr, ein französischer Chefarchitekt für historische Monumente, auf den Mont Saint-Michel gerufen, und er nahm die junge Frau mit auf die Felseninsel vor der Küste der Normandie. Dort verliebte sie sich in den Sohn des Bäckers, sie heirateten in Paris, eröffneten zusammen ein kleines Wirtshaus auf der Insel, sie stellte sich an den Herd.

Die fleißige Wirtin wurde reich und berühmt mit einer einzigen Spezialität: ihrem Omelett. Satt und glücklich machte sie ungezählte Pilger und Touristen, die bei Ebbe über das Watt herbeikutschiert wurden, um die Abtei auf dem Felsen zu bestaunen. Sie mussten vor der nächsten Flut zurück ans Festland, doch diese Eierspeise ließen sie nicht aus.

Als Annette Boutiaut 1931 mit 80 Jahren starb, war ihr „Omelette à la mère Poulard“ längst eine Legende. Die Chefin behielt zeitlebens das Geheimnis ihrer unvergleichlichen Spezialität für sich.

Frische Eier, nicht kühlschrankkalt

Die resolute Geschäftsfrau lachte alle Topfgucker aus und verneinte empört die Gerüchte, sie täte ein Glas Crème fraîche oder gar ein paar geschlagene Eiweiße extra in die so schön locker verquirlten Eier. Auf ihrem noch mit Holz befeuerten Herd benutzte sie eine langstielige Eisenpfanne und immer nur die weltbeste Butter aus der fetten Milch normannischer Kühe. Das Fett dürfe in der Pfanne nur schmelzen, niemals braun werden, so viel verriet sie wenigstens. Und dass die Eier nicht eiskalt aus dem Kühlschrank kommen sollten.

Also, worauf warten wir noch? Die frischen Eier (3 bis 4 Eier pro Portion) mit dem Rührbesen so lange aufschlagen, bis die Masse schön luftig-locker und oben leicht schaumig wird, dann in einem Rutsch in die heiße Pfanne gleiten lassen, in der die inzwischen geschmolzene Butter (uns reichen 2 Esslöffel) gleichmäßig verteilt wurde. Auf kleiner Flamme beginnt das Omelett nun zu stocken. Es soll weder zu hart noch zu flüssig werden, und es wird nicht gewendet.

Wenn noch ein kleiner Rest ungestockter Masse an der Oberfläche bleibt, ist das Omelett fertig. Jetzt fix zusammenklappen und auf den vorgewärmten Teller damit. Sind mehrere Omeletts bestellt, die fertigen im auf 100 Grad vorgeheizten Herd warmhalten.

Die Pfanne nie spülen, nur auswischen

Die ideale Omelett-Pfanne sollte übrigens nie gespült und nach Gebrauch nur mit Küchenkrepp ausgewischt werden. Am besten eignet sich eine flache, emaillierte mit einem schweren Stahlkern und 30 Jahren Garantie. 15 (für Singles) bis 25 Zentimeter Durchmesser reichen aus. Es ist auch nicht verboten, mit Öl statt Butter zu arbeiten, nur glühend heiß darf die Pfanne nie werden.

Ein wenig Übung mit dem Basisrezept ist sinnvoll, bevor wir uns auch an die 1001 Variationen wagen, die im Lauf der Jahrhunderte erfunden wurden, um noch die ausgefallensten Wünsche zu erfüllen. Denn wie die Engländerin Elizabeth David in ihrem großartigen Buch über „Die französische Küche“ schon 1960 schrieb, erreiche man „die Einfachheit und Frische, die das köstliche Wort omelette wachruft, nur, wenn man beachtet, dass Eier der essenzielle Bestandteil des Gerichts sind. Die Füllung, lediglich von zweitrangiger Bedeutung, sollte im Verhältnis zu den Eiern sparsam dosiert sein“. Stimmt genau.

Frisch gehackte Kräuter, angebratene Champignons, Pfifferlinge oder Spargelspitzen, Speck, Schinken, Käse, Tomaten oder Zwiebeln – damit lässt sich unendlich experimentieren. Nur die allerfrischesten Eier kommen in Frage, von glücklichen Hennen und nicht älter als ein paar Tage. Das Schönste am Omelett: Die Delikatesse, deren Name wie eine zarte Wolke über dem Tisch schwebt, schmeckt zum Frühstück genauso gut wie beim Sonntagsbrunch auf der Terrasse oder als kulinarische Verführung fürs romantische Rendezvous daheim.