Vor fast 2500 Jahren geknüpft, ist der sogenannte Pazyryk-Teppich noch heute wegen seiner leuchtenden Farben bekannt. Doch wie kommt es, dass das Rot, Gelb und Blau des ältesten noch existierenden geknüpften Teppichs in solch beeindruckender Intensität erhalten geblieben sind? Der Antwort sind Forscher der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg nun auf die Spur gekommen.

Der Pazyryk-Teppich ist im Eremitage-Museum im russischen St. Petersburg zu sehen. Der Teppich, der um 400 vor Christus aus Schurwolle hergestellt wurde, ist eines der beeindruckendsten Beispiele eisenzeitlicher zentralasiatischer Handwerkskunst. Russische Archäologen entdeckten ihn 1947 in einem Kurgan-Grab im Altai-Gebirge. Seitdem rätseln Experten für traditionelle Färbetechniken über die leuchtenden Farben des Teppichs, der fast zweieinhalb Jahrtausende vergraben war.

Rote Fasern unter dem Mikroskop

Dem Geheimnis sind nun Karl Meßlinger vom Institut für Physiologie und Pathophysiologie und die Röntgenmikroskopie-Experten Andreas Späth und Rainer Fink vom Lehrstuhl für Physikalische Chemie auf die Spur gekommen. Und zwar, indem sie die Verteilung von Pigmenten entlang des Querschnitts einzelner Wollfasern mittels hochauflösender Röntgenfluoreszenzmikroskopie (µ-XRF) direkt abbildeten. Mit drei bis fünf Mikrometern bietet das spezielle Mikroskop eine ausreichende räumliche Auflösung, kombiniert mit einer hohen Empfindlichkeit für charakteristische chemische Elemente. Bisher setzte die Forschung auf Rasterelektronenmikroskopie (REM).

Die Studie konzentrierte sich hauptsächlich auf rote Wollfasern, da das Pigment Türkischrot in Zentralasien und im Nahen Osten seit Jahrhunderten nahezu ausschließlich verwendet wird, um einen charakteristischen roten Farbton zu erzielen. Türkischrot ist ein metallorganischer Komplex aus Alizarin, das aus den Wurzeln des Färberkrapps gewonnen wird, und Aluminium.

„Die Bildgebung zeigt eine charakteristische Verteilung des Aluminiums entlang des Querschnitts von fermentierten Wollfasern“, erklärt Andreas Späth. „Das gleiche Muster haben wir nun in Fasern aus dem Pazyryk-Teppich gefunden.“ Dies ist der mit Abstand früheste Nachweis der Fermentationstechnik und gibt Einblicke in die bereits hoch entwickelten Techniken im eisenzeitlichen Textilhandwerk. Als Fermentierung oder Fermentation bezeichnet man die chemische Umwandlung von Stoffen durch Bakterien und Enzyme.

Schon vor 30 Jahren – 1991 – erhielt Meßlinger einige Knoten des Pazyryk-Teppichs für eine Analyse mit dem Rasterelektronenmikroskop. Zusammen mit Manfred Bieber, einem Experten für orientalische Textilfärbetechniken, hatte er zuvor herausgefunden, dass die REM-Bildgebung Wollfasern identifizieren kann, die mit einer speziellen Färbetechnik behandelt wurden, die auf einer vorherigen Fermentierung der Wolle beruht. Der Fermentationsprozess erhöht die Streuung der Färbepigmente zum Zentrum der Wollfasern, was zu deutlich brillanteren und beständigeren Farben führt. Fermentierte Wolle ist in der Aufnahme an einem charakteristischen Aufstellen der äußersten Schuppenschicht zu erkennen.

Wolle wochenlang auf der Weide ausgelegt

„Das traditionelle anatolische Textilhandwerk kennt jedoch eine kostengünstigere Technik, die aber trotzdem zuverlässig ist“, weiß Meßlinger. „Sie setzt die gefärbte Wolle mehrere Wochen lang auf einer Weide direkter Sonneneinstrahlung aus, stellen sie in einer Scheune den Tieren als Bodenbedeckung zur Verfügung und waschen sie abschließend in einem fließenden Gewässer aus. Nur fermentierte Wolle zeigt dabei kein nennenswertes Ausbleichen.“

Diese traditionelle Fermentationstechnik konnten die Forscher bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen. Doch je intensiver das jeweilige Textil genutzt oder der Witterung ausgesetzt wurde, desto weniger blieb von den Schuppenschichten übrig. Auch beim weltberühmten Pazyryk-Teppich war die Schuppenschicht weitgehend abgefallen. Den Einfluss der Fermentation konnten die Wissenschaftler aber nun durch den Vergleich der Fluoreszenzbilder mit denen von selbst fermentierten und gefärbten Standardproben nachweisen.