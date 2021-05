Der neue Corona-Stamm ist kein Biokampfstoff und auch nicht aus einem Labor ausgebüxt, belegen Forscher.

Seit altersher haben Geheimdienste zwei Aufgaben: Informationen zu beschaffen und Desinformationen zu verbreiten, die der eigenen Sache dienen. Also Misstrauen säen. Vor diesem Hintergrund ist nur schwer nachvollziehbar, warum die Medien und viele andere, vorgeblich kritische Köpfe plötzlich so bereitwillig Spionageberichte akzeptieren, denen zufolge das neue Coronavirus aus einem chinesischen Labor in Wuhan ausgebüxt ist. Was das Internet übrigens schon wieder einmal lange vor allen anderen wusste: Sars-CoV-2 ist ein Biokampfstoff, munkelt es dort seit Wochen.

Für den amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist das ein gefundenes Fressen, um von seiner gefährlichen Verharmlosungsstrategie in der Corona-Krise abzulenken und Peking den schwarzen Peter zuzuschieben. Doch die Drucksache 17/12051 des Deutschen Bundestags aus dem Jahr 2013 hat all das vorhergesagt. Das Seuchen-Szenario, das dort entworfen wird, kommt dem bisherigen Ablauf der Pandemie ziemlich nahe – auch wenn es um die Art und Weise der Kommunikation geht.

In den Medien und der Politik sei „von einer vielstimmigen Bewertung des Ereignisses auszugehen, die nicht widerspruchsfrei ist“, prophezeien die Experten. „Dementsprechend ist mit Verunsicherung der Bevölkerung zu rechnen. Zusätzlich ist ein (mehr oder minder qualifizierter) Austausch über neue Medien (zum Beispiel Facebook, Twitter) zu erwarten.“ Die Suche nach Schuldigen und die Frage, ob die Vorbereitungen auf das Ereignis ausreichend waren, „dürften noch während der ersten Infektionswelle aufkommen“.

Die Suche nach den Schuldigen

Da stehen wir im Moment: In der ersten Welle und bei der Suche nach den Schuldigen. Bloß die Frage, ob Deutschland nur Glück hatte oder vielleicht doch ausreichend vorbereitet war auf die Pandemie, ist zweitrangig geworden. Denn im Vergleich zu den meisten anderen Ländern steht die Bundesrepublik gut da – dank der schnellen Reaktion der Ärzteschaft und Firmen, dank der telefonischen Krankschreibungen und der Disziplin der Bevölkerung. Und trotz einer lange zögernden Politik, die noch wochenlang beinahe jede Großveranstaltung laufen ließ.

Es gibt in dem plärrenden Chor der Spekulationen, Sensationen und der Verschwörungsangst allerdings auch Stimmen der Vernunft. Sie sind leise, haben aber den Vorteil, dass sie von dem reden, was sich belegen lässt.

Ein fünfköpfiges Team aus den USA, Großbritannien und Australien um Kristian G. Andersen vom Scripps Research Institute zum Beispiel hat sich den neuen Corona-Erreger vorgenommen und kommt im Fachblatt „Nature Medicine“ zu dem Schluss: „Unsere Analysen zeigen klar, dass Sars-CoV-2 kein im Labor konstruiertes oder für einen bestimmten Zweck manipuliertes Virus ist.“

Sars-CoV-2, einzigartig unter den Coronaviren

Die Forscher haben das Erbgut des neuen Corona-Erregers mit dem seiner sechs anderen Verwandten verglichen, die den Menschen befallen: Neben Sars-CoV und Mers-CoV, die ebenfalls schwere Symptome hervorrufen können, gibt es vier weitere Corona-Stämme, bei denen die Infektionen bislang immer einen harmlosen Verlauf hatten.

Gefunden haben die Biologen und Mediziner zwei Merkmale, die das neue Virus von seiner Verwandtschaft unterscheiden: Erstens scheint Sars-CoV-2 besonders gut an die Andockstelle ACE2 binden zu können – sein Einfallstor vor allem in die Lungenzellen von Menschen, Frettchen, Katzen und anderen Säugetieren mit einem ähnlichen Rezeptor.

Zweitens ist in die Eiweißkupplung des Virus, mit der es an der Zelle einrastet, ein spezielles Zwischenstück eingebaut, an dem bestimmte Mehrfachzucker sitzen, sogenannte Glykane. Das beeinflusst die Chemie, macht den Erreger wahrscheinlich ansteckender für neue Wirte und lässt Übertragungen etwa von der Fledermaus auf den Menschen zu. Versuche mit der Verwandtschaft von Sars-CoV-2 bestätigen das.

Ähnliches wurde darüber hinaus bei der Geflügelpest beobachtet, bei der kleine Veränderungen in der Eiweißkupplung der Viren aus einem harmlosen Infekt eine tödliche Grippewelle machten.

Kein Hinweis auf Genmanipulationen

Hinzu kommt: Der Bauplan der Corona-Eiweißkupplung ist Analysen zufolge am wenigsten genetisch festgeschrieben. Das bedeutet, dass die Konstruktion der Andockvorrichtung sich über die Generationen hinweg besonders schnell und leicht verändern lässt. Was evolutionär gesehen auch Sinn macht, denn so bleibt das Virus flexibel und kann sich an immer neue Wirte anpassen.

Das erklärt, warum der neue Corona-Erreger zwar so gern an den ACE2-Rezeptoren in der Lunge zupackt, aber trotz allem nicht optimal zupacken kann: Weil es sich um eine – durch die Umgebung ausgelöste – Veränderung seines Erbguts handelt, die einen neuen Bauplan für die Kupplung hervorgebracht hat. Und diese Neukonstruktion ist noch nicht perfekt auf den menschlichen Wirt zugeschnitten.

Damit habe man einen starken Beweis, dass es sich bei Sars-CoV-2 um keinen Biokampfstoff handelt, der im Labor gezielt manipuliert wurde, betonen Andersen und seine Kollegen. Außerdem hätte man in eins von mehreren Erbgut-Systemen des Coronavirus eingreifen müssen und dafür gebe es nicht den geringsten Hinweis. Ein Blick in das genetische Material des Erregers zeige „unwiderlegbar“, so die Forscher: Sars-CoV-2 ist nicht mit einem Virus-Werkzeugkasten zusammengebastelt worden.

Entstanden im Tier oder im Menschen

Für plausibel hält das Wissenschaftlerteam deshalb zwei Szenarien, wie der Mensch sich das Virus eingefangen haben könnte: Entweder es hat sich im Tier an ihn angepasst, oder er hat es selbst ausgebrütet. Denkbar ist, dass das neue Coronavirus in Fledermäusen entstanden ist. So fand man vor Kurzem einen Verwandten des Erregers, der zu 96 Prozent mit Sars-CoV-2 identisch ist, in einer Fledermausart. Auch einige Coronaviren, die in illegal nach China importierten malayischen Schuppentieren entdeckt wurden, ähneln Sars-CoV-2 stark. Fledermäuse und Schuppentiere werden in China gegessen.

Der Knackpunkt der Tier-Mensch-Hypothese: Kein einziges dieser bislang untersuchten tierischen Coronaviren kann mit ACE2 etwas anfangen. Damit der Erreger diese Fähigkeit im Tier erlangt, bräuchte er viele Wirte – eine hohe Generationenfolge – und etwas, was dem ACE2 ähnelt. Also ist durchaus genauso möglich, dass der Urvater von Sars-CoV-2 vom Wildtier übersprang und sich mit der Zeit im Menschen eine Hintertür ins Innere von dessen Zellen öffnete.

Klar ist: Alle neuen Coronaviren stammen ab von einem gemeinsamen Vorfahren. Verfolgt man die Ahnenreihe genetisch zurück, landet man irgendwann Ende November, Anfang Dezember 2019 – die Geburt des ersten Sars-CoV-2. Dem vorausgegangen sein müsste eine längere Entwicklungsphase, in der das einmal übergesprungene Virus unbemerkt von Mensch zu Mensch weitergereicht wurde, ohne Schaden anzurichten, weil es noch nicht in der Lage war, in die Zellen einzudringen.

Ohne Immunsystem kein Sars-CoV-2

Auch die Möglichkeit, dass Sars-CoV-2 aus einer der weltweiten Einrichtungen versehentlich entkommen sein könnte, in denen seit vielen Jahren an Corona-Stämmen geforscht wird, diskutiert das Wissenschaftlerteam in seinem Beitrag.

Theoretisch wäre möglich, dass ein Laborvirus in einer Zellkultur genau die Mutationen durchläuft, die es braucht, um beim Menschen Covid-19 auszulösen, sagen die Fachleute. Doch die Ähnlichkeit zwischen dem Schuppentier-Erreger und Sars-CoV-2 und ihre fast identischen Strukturen seien einfach die stärkere und ökonomischere Erklärung für das Auftauchen des Virus. Ockhams Rasiermesser heißt dieses Prinzip in der Philosophie: Wenn du mehrere Erklärungen hast, nimm die einfachste.

Auch der einzigartige Aufbau der neuen, aggressiven Eiweißkupplung spreche gegen einen Corona-Stamm, der aus einem Institut herausgeschleppt wurde: Solche Konstruktionen habe man bislang nur beobachtet bei Vogelgrippeviren, die zuvor lange harmlos waren, argumentieren die Biologen. Nirgendwo in der Forschungsliteratur weltweit sei irgendwann ein Erreger wie Sars-CoV-2 in Zellkulturen oder bei Tieren beschrieben worden – den es ja hätte geben müssen, bevor er aus einer Einrichtung hätte ausbrechen können.

Und zu guter Letzt setze gerade das besondere Bauprinzip der Sars-CoV-2-Kupplung etwas voraus, was es in einer Zellkultur nicht gebe: die Anwesenheit eines Immunsystems.