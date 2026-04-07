Was verraten Königspinguine über das Altern in modernen Gesellschaften? Eine neue Studie liefert überraschende Antworten.

Die Erforschung des Alterns in modernen Gesellschaften ist komplex, da es on vielen Faktoren beeinflusst wird. Eine Rolle spielen zum Beispiel soziale, verhaltensbezogene und umweltbedingte Aspekte wie Ernährungssicherheit, medizinischer Fortschritt, Armut und Alkoholkonsum. Diese vielfältigen Aspekte machen Langzeitanalysen schwierig. Anders als bei Menschen haben sich die sozio-ökonomischen Lebensumstände von Königspinguinen in den vergangenen Jahrhunderten nicht gravierend verändert. Ihre Lebenserwartung von 20 bis 40 Jahren ist für Tiere relativ hoch und ermöglicht damit Vergleiche zum Menschen – das macht die Pinguine zu besonders geeigneten Modelltieren.

Markierungen auf DNA

Ziel einer jetzt in der Fachzeitschrift „Nature Communications“ veröffentlichten Studie war es, das biologische sowie das chronologische Alter von wildlebenden und sesshaften Königspinguinen zu vergleichen. Dafür wurden 34 Tiere aus der freien Wildbahn und 30 Zootiere untersucht. Die wildlebenden Tiere fand das internationale Forschungsteam auf den Crozetinseln, einer Inselgruppe im Indischen Ozean, die zwischen Südafrika und der Antarktis liegt. Die Zootiere führen im Zoo Zürich und im Loro Parque auf Teneriffa ein komfortables Leben mit vergleichsweise wenig Bewegung bei konstantem Futterangebot – ähnlich wie Menschen in modernen westlichen Gesellschaften.

„Es ist spannend, dass moderne wissenschaftliche Methoden wie sogenannte epigenetische Uhren, die ursprünglich für die Erforschung des menschlichen Alterns entwickelt wurden, heute auch bei Tieren angewendet werden können. Diese Analysemethode erfasst chemische Markierungen auf der DNA, die sich im Laufe des Lebens verändern“, erklärt Britta Meyer, Evolutionsbiologin an der Universität Hamburg und Co-Autorin der Studie.

Gravierende Beschleunigung

Das Leben im Zoo beschleunigt den Alterungsprozess bei Pinguinen gravierend. „Ein 15-jähriger Pinguin im Zoo hat das biologische Alter eines 20-jährigen Pinguins in der Wildnis. Das Interessante ist, dass die Zoo-Pinguine insgesamt trotzdem länger leben“, berichtet der Erstautor der Studie, Robin Cristofari von der Universität Helsinki. Die Zoo-Pinguine seien möglicherweise in schlechterer körperlicher Verfassung als wild lebende Artgenossen, aber ohne natürliche Feinde, antarktische Stürme und mit Zugang zu tierärztlicher Versorgung könnten sie deutlich älter werden. Pinguine und Menschen leben also in modernen Umgebungen mit fortschrittlicher Gesundheitsversorgung länger, doch dies führt nicht zwangsläufig zu einer besseren Gesundheit im höheren Alter.