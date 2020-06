Schon vor rund 2700 Jahren wurde in einem Heiligtum in Israel Cannabis verbrannt. Das berichten Forscher vom Israel Museum in Jerusalem. Gefunden haben sie Reste des Rauschmittels in den Ruinen von Tel Arad, einer judäischen Festungsstadt im Beersheba-Tal. Auf zwei Altaren in einem Schrein aus dem 8. Jahrhundert vor Christus befanden sich Überreste eines dunklen Materials, das sich als verbrannter Hanf herausstellte. Weitere Untersuchungen ergaben, dass der Hanf mit Tierdung gemischt und als Heizmittel genutzt wurde. Vermutlich sollte der Rauch während Ritualen aber auch berauschend wirken, so die Forscher.