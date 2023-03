Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Aus großen Augen guckt mich der hübsche Schmetterling an. Ganz ruhig sitzt er am Baumstamm in der warmen Frühlingssonne. Sie scheint durch seine Flügel und lässt sie farbig leuchten. Schau mal auf den rechten Hinterflügel, da ist ein kleiner weißer Haken zu sehen. Weil er so ähnlich aussieht wie der Buchstabe „C“, heißt dieser Schmetterling „C-Falter“.

Wie rund seine Augen sind! Mit fast halbkugeligen Kulleraugen haben Schmetterlinge und andere Insekten einen guten Rundumblick. Man nennt sie „Facettenaugen“