Von Sandra Jacob

Minoer und Mykener haben sogar Verwandte ersten Grades geheiratet. Über genetische Analysen an Knochen bronzezeitlicher Menschen hat dies ein Team des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie, Leipzig, erforscht. Die Archäologinnen und Archälolgen konnten nach eigenen Angaben zeigen, dass es während dieser Bronzezeit-Kulturen auf Kreta und im übrigen Griechenland üblich war, seinen Cousin ersten Grades zu heiraten. „Außerdem ist es das erste Mal gelungen, einen biologischen Stammbaum für eine mykenische Familie nachzuvollziehen“, samt Verwandtschafts- und Heiratsregeln im minoischen Kreta und dem mykenischen Griechenland. Als Heinrich Schliemann vor über 100 Jahren die goldreichen Schachtgräber von Mykene mit ihren berühmten Goldmasken entdeckte, habe er über die Verwandtschaft der darin bestatteten Menschen nur spekulieren können.

Für das Gehöft einer mykenischen Familie des 16. Jahrhunderts vor Christus sei es sogar gelungen, die Verwandtschaft der Bewohner zu rekonstruieren: „Der erste Familienstammbaum, der für den gesamten antiken Mittelmeerraum genetisch rekonstruiert werden konnte.“

Söhne wohnen noch als Erwachsene bei ihren Eltern

Die Ergebnisse: Anscheinend wohnten einige der Söhne auch noch im Erwachsenenalter im Gehöft der Eltern. Zumindest wurden ihre Kinder in einem Grab unter dem Hof des Gehöfts bestattet. Eine der einheiratenden Ehefrauen brachte gleich noch ihre Schwester mit in die Familie, deren Kind ebenfalls dort bestattet wurde. Völlig unerwartet sei das Heiraten im Familienkreis ersten Grades gewesen vor 4000 Jahren. „Mehr als tausend alte Genome aus den verschiedensten Regionen der Welt sind publiziert, aber so ein strenges System der Verwandtenheirat scheint es sonst nirgendwo in der Antike gegeben zu haben“, sagt die für die Analysen verantwortliche Eirini Skourtanioti

Wie diese Heiratsregel zu erklären sei, könne das Forschungsteam nur mutmaßen. Vielleicht habe man auf diese Weise verhindern wollen, dass das ererbte Ackerland immer weiter aufgeteilt wurde. Auf jeden Fall garantierte es eine gewisse Kontinuität der Familie an einem Ort, was etwa für den Anbau von Oliven und Wein eine wichtige Voraussetzung ist“, vermutet der Archäologe Philipp Stockhammer.