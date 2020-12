Im Cerrado, Brasiliens Savanne, treten in den vergangenen Jahren immer häufiger Flächenbrände auf, von denen auch die Uferwälder der Savanne stark betroffen sind. Das zeigt eine Studie der Universität Hohenheim. Demnach ist der Waldverlust hier sogar größer als im Amazonas-Regenwald.

Der Cerrado ist Lebensraum von etwa 12.000 Tier- und Pflanzenarten, wird aber zunehmend durch Vieh- und Landwirtschaft bedroht. Natürliche Brände, die meist in der Regenzeit vorkommen, verkraften Savannen in der Regel gut; Rodungsbrände werden hingegen in der Trockenzeit gelegt, was das gesamte Ökosystem gefährde, so die Forscher.