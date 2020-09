Der durch die Trockenheit ausgelaugte Wald kämpft mit der größten Borkenkäferplage seit 70 Jahren. Die TU Dresden hat jetzt eine Methode entwickelt, mit der man die Käfer umweltfreundlich regulieren kann; in drei bis vier Jahren soll das Ganze marktreif sein, hoffen die Forscher. Dabei wird geschlagenes Holz mit Substanzen präpariert, die den Sexuallockstoffen – Pheromonen – von Borkenkäfern entnommen wurden. Diese Botenstoffe signalisieren auch den Feinden der Holzschädlinge, wo es Beute gibt. Normalerweise locken Pheromone aber auch weitere Borkenkäfer an. Dem haben die Experten nun einen Riegel vorgeschoben.

In Laubwäldern nutzten sie die Borkenkäfer-Stoffe aus den Nadelwäldern, in Nadelwäldern Stoffe von Laubwald-Käfern. Da Borkenkäfer aus Laubwäldern die Pheromone der Nadelbaum-Borkenkäfer nicht kennen und umgekehrt, bleiben sie weg. Die Jäger aber reagieren auf die Pheromone von Borkenkäfern aus Laub- und Nadelwäldern und kommen.

So werde man die Plage in den Griff bekommen ohne schädliche Nebenwirkungen, sind die Forscher überzeugt. Die Holzwerte blieben erhalten und lebende Bäume würden in ihrer Abwehr unterstützt.