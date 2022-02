Die Hänge-Birke kann viel Mikroplastik aus dem Boden ziehen, das sie beim Wachstum über ihre Wurzeln aufnimmt, zeigen Experimente des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei. So könnte man belastete Böden etwa am Straßenrand sanieren, wo sich um ein Vielfaches mehr Plastik ansammelt als in den Ozeanen; dort bleibt zum Beispiel viel Reifenabrieb liegen.