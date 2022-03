Nils erklärt: Wie die Vampirfledermaus sich ernährt

Mögt ihr auch so gerne Schokolade? Ich könnte mich nur von Süßkram ernähren! Aber das mache ich natürlich nicht, denn ich will ja nicht kugelrund werden. Und ohne meine Nagerzähne, denen der viele Zucker schaden würde, wäre ich aufgeschmissen. Nährstoffe und Vitamine würden mir auch fehlen. Doch wie machen das eigentlich Vampirfledermäuse? Sie ernähren sich ausschließlich vom Blut anderer Wirbeltiere.

Eine ziemlich einseitige Ernährung, sollte man meinen. Blut enthält zwar viel Protein, also Eiweiß, aber Zucker und Fett fehlen fast ganz. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass Erbgut, ein sogenanntes Genom, dafür sorgt, dass die Flattertiere trotzdem gesund bleiben.

Gene funktionieren nicht mehr

Vampirfledermäusen fehlen 13 Gene, die andere Fledermausarten haben. Die DNA-Abschnitte dieser Gene finden sich zwar noch in der Vampirfledermaus, doch sind die Gene durch Veränderungen zerstört, sie funktionieren nicht mehr.

Dass die Gene verloren gegangen sind, hat damit zu tun, dass sich der Körper der Vampirfledermaus an die ausschließlich aus Blut bestehende Nahrung angepasst hat. So sind zwei der kaputten Gene in anderen Tieren für die Ausschüttung des blutzuckerregulierenden Hormons Insulin verantwortlich. Vampirfledermäuse hingegen bilden nur sehr wenig Insulin und haben diese beiden Gene offenbar verloren, weil ihre blutige Nahrung nur wenig Zucker enthält.

Überflüssiges Eisen wird ausgeschieden

Während Blut zwar arm an Kohlenhydraten und Fetten ist, stellt der hohe Eisenanteil eine große Herausforderung dar. Vampirfledermäuse nehmen etwa 800-mal mehr Eisen zu sich als ein Mensch. Auch darauf hat sich der Organismus der kleinen Vampire eingestellt. Ein Gen, das normalerweise den Transport von Eisen aus dem Blutkreislauf in die Zellen der Darminnenwand hemmt, funktioniert bei den Vampirfledermäusen nicht. Überschüssiges Eisen kann sich dadurch in den Darmzellen anreichern und wird ständig aus dem Körper ausgeschieden.

Und dann ist da noch das verlorengegangene Gen, das normalerweise im Gehirn ein Stoffwechselprodukt abbaut. Da das nicht geschieht, ist dessen Konzentration höher. Eine Folge davon ist, dass Gedächtnis, Lernen und soziales Verhalten gefördert werden. Bekannt ist, dass Vampirfledermäuse im Vergleich zu anderen Fledermausarten ein außergewöhnliches Gedächtnis sowie Sozialverhalten haben. So teilen sie Blut mit anderen hungernden Individuen, und zwar hauptsächlich mit denjenigen, die ihnen in der Vergangenheit geholfen haben – eine Fähigkeit, die ein sehr gutes soziales Langzeitgedächtnis erfordert. Ist die Natur nicht beeindruckend oder was meint ihr?