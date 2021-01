Eine neue, blinde Fischgattung, die im südlichen Indien in der Provinz Kerala in unterirdischen Gewässern lebt, hat ein internationales Team beschrieben. Die sechs gefundenen Arten mit bis zu 17 Zentimetern Länge (Bild) gehören zur Familie der Kiemenschlitzaale und sind rot gefärbt. Kiemenschlitzaale haben keine Flossen und es gibt sie – außer in der Antarktis – auf allen Kontinenten.