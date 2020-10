Wie man die Kakao-Produktion steigern kann, um die weltweite Nachfrage zu decken, haben Forscher der Universität Göttingen in einem Feldversuch in Indonesien untersucht. Das Ergebnis: Nicht Pestizide und Dünger steigern Ertrag und Einkommen, sondern die Handbestäubung. Denn: Welche Insekten die Kakaoblüten bestäuben, ist nach wie vor unklar – Fremdbestäubung lässt sich so nicht fördern. Im Versuch ergab die Handbestäubung eine Ertragssteigerung um 161 Prozent. Nach Abzug der Mehrkosten verdienten die Kleinbauern immer noch 69 Prozent mehr als zuvor. Mehr Pestizide und Dünger brachten hingegen keine Ertragssteigerung.