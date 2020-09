Baumringe übertreiben, wenn es um das Wetter geht, warnt eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Die Ringe überzeichnen die natürlichen Klimaschwankungen in der Vergangenheit. Erntedaten aus Pfarr- und Stadtarchiven zum Teil aus dem 14. Jahrhundert seien da sehr viel präziser, so die Forscher. Demnach war das Klima über die Jahrhunderte viel ausgeglichener, als die Baumringe sagen, was belege, wie außergewöhnlich die moderne menschgemachte Erwärmung sei.