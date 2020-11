Dass das Leben auf dem Bauernhof Kinder vor Asthma schützt, ist bekannt. Nun zeigt eine Stuhlproben-Analyse mit 700 Kindern: Das könnte an der Darmflora liegen. Bauernkinder hatten mehr Roseburia- und Coprococcus-Bakterien im Darm, stellten Münchner Forscher fest. Die Einzeller produzieren Butyrat, eine kurzkettige Fettsäure, von der man weiß, dass sie Mäuse vor Asthma bewahrt. Gerade auch der Aufenthalt in Tierställen trainiere den Darm, so die Experten. Bei Kindern unter zwei Jahren fanden sich Hinweise, dass auch eine natürliche Geburt und das Stillen die Darmschutzfunktion erhöhen.