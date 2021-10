Weil Frauen Fett eher an Hüften und Gesäß ansetzen, Männer aber vor allem am Bauch in Organnähe, haben Frauen ein geringeres Risiko an Herz- und Stoffwechselstörungen zu erkranken. Das bestätigt eine Studie der Universität Regensburg mit über 400 Teilnehmern. Es scheint aber noch weitere Faktoren zu geben, sagen die Forscher. Gesunde Adipöse gab es demnach bei Männern so gut wie nicht.