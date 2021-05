Wenn man Korallen mit probiotischen Bakterien impft, die sie hitzebeständiger werden lassen, widerstehen sie dem Klimawandel besser und sterben nicht so schnell ab. Diese Theorie hat das Kieler Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung erfolgreich mit den riffbildenden Korallen Pocillopora und Porites in der Andamanen See in Thailand erprobt. Die Empfängerkorallen beider Arten bleichten im Vergleich zu unbehandelten Tieren bei kurzem Hitzestress von 34 Grad Celsius weniger aus, so die Forscher.