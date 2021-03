Auf Europas Straßen sollen bis 2030 zehn Millionen selbstfahrende Autos unterwegs sein – in China fast doppelt so viele. Der Verkehr könnte durch die Vernetzung der Fahrzeuge effizienter und sicherer werden, meinen Experten. Um die Sicherheit weiter zu verbessern, hat das Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration jetzt Radarmodule entwickelt, die fast überall am Auto angebracht werden können und eine 360-Grad-Rundumsicht ermöglichen. Die Sensoren kommunizieren untereinander und analysieren ihr Umfeld in Echtzeit und aus allen Perspektiven gleichzeitig.