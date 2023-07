Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fraser Island, die größte Sandinsel der Welt, heißt ab sofort K'gari. K'gari ist der ursprüngliche indigene Name der Insel. Damit soll Unrecht wiedergutgemacht und ein Zeichen der Versöhnung mit den Ureinwohnern gesetzt werden.

Die größte Sandinsel der Welt vor der Ostküste Australiens ist in einer offiziellen Zeremonie in K'gari umbenannt worden. Ihr bisheriger Name Fraser Island wird damit von Landkarten