Auch trockener Gewässerboden kann erhebliche Mengen Methan freisetzen, hat ein internationales Team unter Leitung der niederländischen Radboud University gezeigt. Methan ist als Klimagas 25-mal schädlicher als Kohlendioxid. Unter anderem stoßen es Cyanobakterien, Kieselalgen und andere Einzeller während der Photosynthese aus.

Der weltweiten Erhebung zufolge geben trockene Binnengewässer 2,7 Millionen Tonnen Methan jährlich ab. Gewässertyp und Klimazone hatten keinen Einfluss auf die Menge an Erdgas – entscheidend waren laut Studie der Gehalt an organischer Substanz im Gewässerboden, die Temperatur und die Feuchtigkeit vor Ort.

Besonders viel Methan entsteht demnach vor allem zu Beginn der Austrocknung und in dem Moment, wenn auf die trockengefallene Fläche wieder Wasser trifft, etwa bei einem Starkregen. Durch die Wetterextreme, die der Klimawandel anschiebt – Dürre und Überflutung – dürfte sich der Methanausstoß noch erhöhen, fürchten die Forscher.

Hinzu kommt, dass in den Seen weltweit der Sauerstoffgehalt sinkt – im Durchschnitt um 5,5 Prozent in den letzten 40 Jahren an der Oberfläche und um 18,6 Prozent in der Tiefe. Ursache sind die zunehmenden Nährstofflasten etwa durch Überdüngung oder Zivilisationsreste und die Erwärmung der Gewässer. Das führe zu mehr Algenblüten, sodass auch dadurch die Einzeller im Wasser in Zukunft mehr Methan produzieren werden, folgern die Experten.

Sie raten daher, die Gewässer sauberer zu halten und etwa Moore wiederzuvernässen. Das würde auch die Grundwasserspiegel anheben und die Austrocknung reduzieren.