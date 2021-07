Bei der Herstellung von Polymeren und Arzneimitteln ist der neue Stoff ebenso einsetzbar wie in der Kosmetik

Nicht erst durch die Corona-Pandemie ist das Bewusstsein gewachsen, dass unser Lebensstil sich ändern muss, wollen auch künftige Generationen ihr Auskommen auf der Erde haben. Viel Zeit und finanzielle Mittel fließen deshalb in die Erforschung ressourcenschonender und umweltverträglicher Alternativen zu gängigen Produkten.

Gestoßen sind die Wissenschaftler dabei bislang unter anderem auf Kleber aus Holz und Sprit aus Stroh (RHEINPFALZ vom 4. Mai) und Mini-Stromspeicher, die biologisch abbaubar sind (RHEINPFALZ vom 15. Juni). Forschende der Universität Regensburg haben nun herausgefunden, dass sich aus Holz und Gräsern auch eine Alternative zu den weit verbreiteten Lösungsmitteln, die sehr umweltschädigend sind, herstellen lässt.

Dreh- und Angelpunkt ist dabei das Molekül „-Valerolacton“ (GVL). Es lässt sich leicht aus den Hauptbestandteilen von Pflanzen (zum Beispiel Cellulose) gewinnen und kann in kommerziellen Produkten und möglicherweise auch in großtechnischen Prozessen eine Reihe von synthetischen, teils reproduktionstoxischen Chemikalien ersetzen, so die Hoffnung der Regensburger Wissenschaftler, die in dem Projekt mit Vertretern der Technische Universität Dresden zusammenarbeiten. Dabei ist es ungefährlich für Wasserorganismen und vollständig biologisch abbaubar.

„Grüne“ Lösungsmittel vielversprechend

Jährlich werden mehrere Millionen Tonnen an Lösungsmitteln produziert, die sich anschließend in Beschichtungs-, Lack-, Kosmetik- oder Haushaltsformulierungen wiederfinden oder für verschiedenste chemische Synthesen verwendet werden. Der größte Anteil wird aus Erdöl gewonnen. Chemiker der Universität Regensburg haben deshalb das vielversprechende, „grüne“ Lösungsmittel „-Valerolacton“ (GVL) genauer untersucht und herausgefunden, dass es in der Lage ist, einige synthetische Lösungsmittel zu ersetzen. Beispielsweise ist es möglich, GVL an Stelle der reproduktionstoxischen Großchemikalien Dimethylformamid oder N-Methyl-2-pyrrolidon zu verwenden.

Anwendungsgebiete ergeben sich damit als Lösungsmittel in der Synthese verschiedenster Polymere oder Pharmazeutika. Außerdem kann es als Hauptbestandteil in Klebstofflösern, Abbeizmitteln oder Nagellackentfernern dienen.

Nach einem Monat vollständig abgebaut

Zusätzlich zu den sehr guten Lösungseigenschaften wurde gezeigt, dass der Stoff sehr geringe Toxizitäten gegenüber verschiedenen Wasserorganismen aufweist und binnen eines Monats vollständig biologisch abbaubar ist. In einem nächsten Schritt ist nun geplant, in Zusammenarbeit mit einem mittelständischen Chemieunternehmen eine Pilotanlage zu bauen. Diese soll in der Lage sein, in einem ersten Schritt circa 500.000 Liter des nachhaltigen Lösungsmittels pro Jahr zu generieren. Bei genügender Nachfrage könnte die Produktion dann auf mehrere Tausend Tonnen im Jahr gesteigert werden.