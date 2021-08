Zwischen dem vom Hochwasser verwüsteten Kreis Ahrweiler und den Vulkanseen in der Eifel liegen weniger als 100 Kilometer. Forscher warnen aufgrund von Erkenntnissen aus Sedimentbohrungen jetzt, dass durch den menschengemachten Klimawandel Extremwetterereignisse öfter auftreten könnten.

Zu diesem Schluss bringen die Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und des Max-Planck-Instituts für Chemie die Bohrkerne aus Maarseen und Trockenmaaren der Vulkaneifel, an denen sich präzise ablesen lässt, wie sich das Klima in Mitteleuropa während der vergangenen 60.000 Jahre verändert hat. Demnach schwankte das Klima in Kaltzeiten weniger, Wetterextreme waren gedämpfter. In Warmzeiten hingegen gab es unter anderem extremere Niederschlagsereignisse.

Menschheit beendet beständige Klimaphase

Das stabile Klima der vergangenen 10.000 Jahre halten viele Forscher für eine Voraussetzung, damit die menschliche Kultur aufblühen konnte. Vorher prägten starke Schwankungen das Erdklima, die sich etwa im Wechsel von Eis- und Warmzeiten bemerkbar machten. In den Eiszeiten folgten zudem besonders kalte und etwas wärmere Phasen aufeinander. In eine solche wärmere Periode einer Eiszeit fällt auch der gegenwärtige, klimatisch ungewöhnlich stabile Zeitabschnitt des Holozäns. Doch offenkundig beendet der Mensch gerade diese beständige Phase vor allem durch den Ausstoß von Treibausgasen. Welche Folgen das haben kann, lässt sich an den Sedimenten des Trockenmaars von Auel ablesen. Änderungen des nordatlantischen Strömungssystems, zu dem auch der Golfstrom gehört, haben das Klima in Mitteleuropa unmittelbar beeinflusst.

Klima entwickelt sich synchron

„Unser Klima wird im Wesentlichen vom Nordatlantik bestimmt, vom Zusammenspiel des warmen Golfstroms und kalter Luft des polaren Meereises. Dies bestimmt die Intensität und Häufigkeit von Tiefdruckgebieten und die Lage des Jetstreams der nördlichen Hemisphäre“, so der Geowissenschaftler Frank Sirocko von der Uni Mainz. Dabei verlaufe die Klimaentwicklung im Atlantik und in Mitteleuropa absolut synchron. „Diese Synchronizität zeigt, dass vor allem die Temperaturen in der Golfstromregion das europäische Klima gesteuert haben“, so Alfredo Martinez-Garcia vom Max-Planck-Institut. „Verränderungen des atlantischen Strömungssystems und der Meereisbedeckung werden unmittelbar auf das europäische Klima der Zukunft wirken.“

„Häufigkeit und Intensität von Klima- und Wetterextremen nahmen in wärmeren Phasen zu. Die unterschiedlichen Klimabedingungen in Eis- und Warmzeiten liefern einen weiteren Beleg dafür, dass die menschgemachte Erwärmung zu mehr und intensiveren Klima- und Wetterextremen führen wird“, sagt Gerald Haug vom Max-Planck-Institut für Chemie. „Deshalb sollte man in besonders gefährdeten Gebieten sorgfältig abwägen, wie Siedlungen und Infrastruktur, Straßen oder Leitungsnetzen geplant werden.“