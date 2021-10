Die Generation Y der zwischen 1980 und 2000 Geborenen hat sich angeblich Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit auf die Fahne geschrieben. Dass es damit im Alltag nicht sehr weit her ist, zeigt eine Erhebung der International School of Management. Gefragt wurden 300 junge Frauen, ob sie auf plastikhaltige Kosmetika verzichten. Die meisten Teilnehmerinnen – Studentinnen zwischen 19 und 23 Jahren – gaben an, dass sie weiterhin Kosmetika mit Kunststoff verwenden. Obwohl für 83 Prozent eine plastikfreie Zukunft von großer Bedeutung ist, waren sich nur 18 Prozent beim Kauf sicher, dass weder die Verpackung noch das Produkt Kunststoff enthält. Plastikhaltige Substanzen benutzten 52 Prozent, weil ihnen Alternativen fehlen. 48 Prozent vermissten transparente Produktinformationen, 34 Prozent war der Aufwand, sich über plastikfreie Ware zu informieren, zu hoch.