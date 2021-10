Gerade dort, wo in Deutschland 2015/2016 besonders viele Flüchtlinge angesiedelt wurden, gibt es am wenigsten Fremdenfeindlichkeit, zeigt eine deutsch-schweizerische Studie. Das gilt nicht für die größeren Städte, aber für die Landkreise und kreisfreien Städte. In Kreisen allerdings mit hoher Arbeitslosigkeit stößt der Zuzug von Geflüchteten auf Ablehnung. Rund 20.000 Menschen ohne Migrationshintergrund wurden zwischen 2009 und 2017 mehrfach zu dem Thema befragt.