Nicht nur rohe Karotten können bei vielen Menschen Allergien auslösen, sondern auch das Essen gekochter Möhren. Das hat die Universität Bayreuth jetzt herausgefunden. Zwar nehme das Allergen Dau c 1 beim Kochen eine für Allergiker ungefährliche Struktur an, so die Forscher. Doch sobald die Temperatur sinke, kehre es fast in seinen natürlichen Zustand zurück.