Einen Assistenzroboter, der es Pflegebedürftigen ermöglicht, von zu Hause aus zu kommunizieren und so mit den Pflegepersonen vernetzt zu bleiben, hat die Technische Universität in Ilmenau mit Partnern entwickelt.

Das Forschungsverbundprojekt Morphia (Mobiler robotischer Pflegeassistent zur Verbesserung von Teilhabe, Versorgung und Sicherheit in der häuslichen Pflege durch videobasiertes Angehörigennetzwerk) reagiere auf mehrere gesellschaftliche Entwicklungen: Die Anzahl der Menschen, die auf häusliche Pflege angewiesen sind, steige stetig. Meist seien es Angehörige, die ihre Pflege übernehmen. Doch veränderte Familienstrukturen und immer häufiger weit entfernt wohnende Angehörige seien ein stetig wachsendes Problem.

Auch professionelle ambulante Pflegedienste kümmern sich, je nach Pflegegrad, zu Hause um die Pflegebedürftigen. „Jedoch sind die Seniorinnen und Senioren nicht nur außerhalb der Betreuungszeiten auf sich allein gestellt, der zunehmende Mangel an ambulanten Pflegekräften heizt die Pflegekrise zusätzlich an“, so die TU. Patientengerechte technische Assistenzsysteme, die die Pflegebedürftigen und deren Angehörige unterstützen, seien daher ein Gebot der Stunde.

Roboter erinnert an Medikamente

Dreieinhalb Jahre wurde an Morphia gearbeitet. Der autonom operierende Assistenzroboter, ausgestattet mit Interaktions- und Kommunikationsfähigkeiten, und ein App-basiertes Kommunikationsnetzwerk, bilden das Morphia-System, mit dem alle Aufgaben im Pflegenetzwerk „rasch und effektiv abgestimmt und verteilt werden können“.

Der Roboter schließe die Kommunikationslücke zwischen Pflegebedürftigen und Pflegenden. Mit ihm können die älteren Menschen per Video oder Chat kommunizieren – mit den Angehörigen oder Freunden zum sozialen Austausch oder mit den Pflegenden zur Unterstützung bei bestimmten Tätigkeiten wie der Einnahme von Medikamenten, an die sie der Roboter auch erinnert. Auch den Transport von Essen oder persönlichen Gegenständen innerhalb der Wohnung übernehme der Roboter. Bei eingehenden Anrufen suche er die Senioren in der Wohnung, und wenn diese etwas benötigen, könnten sie ihn per Rufknopf herbeiholen.

Das Gerät hat unbegrenzt Geduld und Zeit

„Bei all seinen unterstützenden Tätigkeiten hat der Roboter unbegrenzt Zeit und Geduld, er muntert die Seniorinnen und Senioren durch humorvolle Dialoge und Geräusche auf. Durch überraschende Effekte und unerwartete Anregungen und Handlungen bereichert er ihren Alltag und nimmt ihnen ein wenig die Einsamkeit“, berichten die Forscher. Weit entfernt wohnende Angehörige könnten mit einer intelligenten Fernsteuerung in der Wohnung der Senioren nach dem Rechten schauen oder diese per Telepräsenz bei bestimmten Tätigkeiten unterstützen.

Bei der Entwicklung achteten die Wissenschaftler um Morphia-Projektleiter Horst-Michael Groß, Leiter des Fachgebiets Neuroinformatik und Kognitive Robotik der TU Ilmenau, darauf, dass die Technik von den älteren Menschen selbst und ihren Angehörigen einfach zu handhaben ist: „Die Bedienung des Morphia-Systems ist per Smartphone, Tablet oder PC von jedem beliebigen Ort aus möglich. Natürlich war es uns auch sehr wichtig, dass der Roboter eigenständig in der Wohnung nach den Senioren suchen kann und seine Fernnavigation durch die Angehörigen und die Pflegeeinrichtungen alltagstauglich und nutzerfreundlich ist. Dies wird, davon bin ich überzeugt, Pflegebedürftige und Pflegende wesentlich enger miteinander vernetzen“, berichtet er.