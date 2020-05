Obwohl Asbest in Deutschland seit 1993 verboten ist, sterben jährlich noch rund 1500 Menschen an den Folgen einer Berufskrankheit, die durch den Naturstoff ausgelöst wird. Das ist das Ergebnis einer Erhebung der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Schätzungsweise sind demnach nach wie vor mehr als 37 Millionen Tonnen asbesthaltiges Material verbaut, meist in Form von Asbestzement. Besonders beim Abriss oder Umbau von Gebäuden kann das Mineral freigesetzt werden – es steckt in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern. Zwischen 2001 und 2016 fielen rund 6,3 Millionen Tonnen asbesthaltiger Abfall an. Über 100.000 Beschäftigte arbeiten auch heute noch mit dem Risiko, Asbest ausgesetzt zu sein.