Das Auffangen von Wildkräutersamen während der Getreideernte kann den Herbizideinsatz reduzieren. Denn Klatschmohn, Kornblume und Feldrittersporn, die die Vielfalt fördern, sind mittlerweile ein seltener Anblick.

Innovative Technik beim Mähdreschen fördert den Artenreichtum, berichtet ein Team der Justus-Liebig-Universität (JLU) Gießen. Durch den Einsatz von synthetischen Dünge- und Pflanzenschutzmitteln würden kulturbegleitende Ackerwildkräuter heute die am stärksten gefährdete Artengruppe in Mitteleuropa bilden, erläutern die Gießener Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Dem könne die Landwirtschaft beim Mähdreschen entgegenwirken.

Das Prinzip: Während der Ernte werden bereits im Drescher die Samen der im Getreide vorhandenen Begleitkräuter mit speziellen Gebläse- und Siebvorrichtungen von der Spreu getrennt und separat in einem Behälter aufgefangen. „Diese gelangen somit nicht wieder auf den Acker, sondern können in Blühstreifen am Feldrand ausgesät werden“, berichtet das Team, das nach eigenen Angaben an der Erprobung dieses Verfahren beteiligt war und es nun weiterentwickelt.

Kräuter haben Schlüsselrolle

„Ackerwildkräuter, die neben den ausgesäten Kulturpflanzen auf Äckern gedeihen, haben eine Schlüsselrolle für die Biodiversität“, betonen die JLU-Forscher. Diese Kräuter bildeten eine wichtige Nahrungsquelle für Insekten, die wiederum Nahrung für Kleinsäuger und Vögel des Offenlandes sind.

„In Deutschland hat die Landwirtschaft einen Anteil von rund 52 Prozent an der Flächennutzung“, so Rainer Waldhardt von der Landschaftsökologie und Landschaftsplanung der Justus-Liebig-Universität, der das Projekt leitet. Aufgrund dieses hohen Anteils seien großräumige und produktionsintegrierte Maßnahmen für eine naturnahe Landwirtschaft von besonderer Bedeutung, um die Artenvielfalt zu sichern beziehungsweise zu fördern.