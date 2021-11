Aussterbende Arten sind nicht einfach durch andere Arten zu ersetzen

Die Artenvielfalt von Ökosystemen verändert sich unter dem Einfluss des Menschen stark. Forscher haben diese Prozesse am Beispiel von Vögeln auf Ozeaninseln untersucht. Die Studie zeigt: Die Anzahl gebietsfremder Arten, die sich neu ansiedeln, ist oft höher als die der ausgestorbenen. Die Zuwanderer können die ökologischen Funktionen ausgestorbener Arten allerdings nicht in vollem Umfang ersetzen.

Der Schwund heimischer Arten bewirkt eine Vereinheitlichung von Ökosystemen und ihrer Funktionen. Zu diesem Schluss kamen Manuel Steinbauer von der Universität Bayreuth und sein Team mit Partnern in Schweden und Großbritannien.

Auf Bermuda-Inseln mehr Neuankömmlinge

Das Team hat durch Untersuchungen an Fossilien und lebenden Tieren Daten von 1302 Vogelarten auf neun Archipelen gewonnen. Davon sind 265 Arten zumindest auf diesen Inseln ausgestorben. 143 Arten sind als einst gebietsfremde Arten eingewandert und heimisch geworden. Auf den Bermuda-Inseln, auf Hawaii und St. Helena übertrifft ihre Anzahl deutlich die der ausgestorbenen Arten. Auf den Kanareninseln, Kuba und Jamaika sowie auf Neukaledonien verhält es sich genau umgekehrt. Ein nur leichtes Übergewicht gegenüber den eingewanderten Arten haben die ausgestorbenen Arten auf Madagaskar, den Maskarenen und Neuseeland.

„Hinsichtlich der genauen Anzahl ausgestorbener Arten bestehen allerdings Wissenslücken. Auf fast allen Inseln dürften zahlreiche Arten ausgestorben sein, von denen wir bislang noch nicht wissen“, sagt Steinbauer. Die unterschiedlichen quantitativen Befunde wurden nun abgeglichen mit den ökologischen Funktionen der Vogelarten. Hierzu zählen beispielsweise die Form und Länge des Schnabels und die Flugfähigkeit.

Vielfalt weicht Trend zur Vereinheitlichung

Das Ergebnis: Die Zuwanderung neuer Arten, die an die Stelle ausgestorbener treten, führt dazu, dass die Vogelwelt auf den Meeresinseln in funktionaler Hinsicht weniger ausdifferenziert ist. Die Vielfalt ökologischer Funktionen weicht dem Trend zur Vereinheitlichung. Zahlreiche Funktionen, die ausgestorbene Arten durch Anpassungen an spezifische Inselgegebenheiten entwickelt haben, sind verloren. Sie konnten durch gebietsfremde Arten nicht oder nur teils ersetzt werden.

Von Interesse war, ob die globale Mobilität von Arten die ökologischen Folgen ausgleichen kann. „Die Ökosysteme der Inseln haben eine hohe Anzahl von endemischen Vogelarten hervorgebracht, also von Arten, die in keiner anderen Region der Erde heimisch sind. Zugleich haben sich hier viele Vogelarten neu angesiedelt. Daher lässt sich auf diesen Inseln gut beobachten, wie sich die Kombination von Artenverlust und Etablierung neuer gebietsfremder Arten auswirkt“, so Steinbauer.