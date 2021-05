Nicht immer ist ein Parasit von Nachteil, manchmal verlängert er einem sogar das Leben. Zumindest bei den Ameisen ist das so, genauer: bei Temnothorax nylanderi. Diejenigen Arbeiterinnen, die von einem Bandwurm (kleines Bild) befallen sind, „haben nach unseren Beobachtungen eine Überlebensrate, die denen von Königinnen gleicht“, sagt Studienleiterin Susanne Foitzik von der Universität Mainz. Und das will etwas heißen: Denn die Königinnen dieser Art können bis zu 20 Jahre alt werden, während normale Arbeiterinnen selten das zweite Lebensjahr vollenden.

Königinnen werden deshalb so alt, weil sie gehätschelt werden von ihrem Hofstaat, geputzt und das Futter angeliefert bekommen. Ihr Körper setzt bei so viel positiver Rückmeldung Reparaturmechanismen in Gang, die der einfachen Arbeiterin versagt bleiben. Sie ist das Aschenputtel, das die Brut aufzieht und macht und tut und zum Dank, wenn sie älter wird, hinausgejagt wird aus dem Nest, um Futter herbeizuschaffen – ein riskanter Job. Der Bandwurm sorgt hier aber für eine Art ausgleichende Gerechtigkeit.

Der Methusalem lässt sich treiben

Die befallenen Ameisen sind etwas heller, weil sie weniger Pigmente in der Außenhaut haben (Bild). Sie sind außerdem weniger aktiv und lassen sich im Nest von anderen Arbeiterinnen versorgen, haben die Forscher festgestellt. „Die infizierten Tiere erhalten mehr Aufmerksamkeit, werden besser gefüttert, geputzt und umsorgt. Sie erhalten sogar etwas mehr Fürsorge als die Königin des Nests“, sagt Foitzik. Merke: Willst du zum Methusalem werden, lass dich treiben.

Die Untersuchungen zeigten, dass Ameisen mit einem Bandwurm ähnliche Stoffwechselraten und Fettanteile haben wie junge Tiere. Sie scheinen ewig jung zu bleiben. Das könnte damit zu tun haben, dass der Bandwurm Eiweiße mit Antioxidantien in die Hämolymphe der Ameisen abgibt. Dadurch verändern sich Gene, die das Altern steuern. Die Hämolymphe ist die Körperflüssigkeit der Insekten.

Die Ameise kommt in Mitteleuropa häufig vor und bildet kleine Kolonien auf dem Waldboden, in Eicheln oder im Totholz von Bäumen. Sie wird nur zwei bis drei Millimeter groß. Der Bandwurm Anomotaenia brevis benutzt das Insekt als Zwischenwirt, wobei eine einzelne Ameise von bis zu 70 Larven befallen sein kann. Die Parasiten überdauern in der Hämolymphe und warten darauf, dass ein Specht die Ameise frisst. Erst dann ist der Bandwurm am Ziel – er hat einen Vogel.