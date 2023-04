Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Christoph Kohler aus Speyer will etwas für den Wildtierschutz tun, das zählt. So kam er darauf, sich am bundesweiten Tagfaltermonitoring des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) in Halle an der Saale zu beteiligen. Bei dem Citizen-Science-Projekt forschen Laien ehrenamtlich mit Unterstützung von Wissenschaftlern an bestimmten Themen. Christoph Kohlers Revier beim Tagfaltermonitoring ist ein Abschnitt am Speyerer Rheindeich.

Der 48-Jährige zählt seit April 2019 auf dem drei, vier Meter hohen Damm zwischen einem Industriegebiet im Speyerer Süden und dem Rhein die tagsüber fliegenden oder auch an einer