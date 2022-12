Am Standort Zweibrücken der Hochschule Kaiserslautern wurden neue Rezeptoren entdeckt, die die Entwicklung der Alzheimer-Krankheit beeinflussen könnten.

Amyloid-Beta, ein körpereigenes Eiweiß, spielt im Gehirn eine zentrale Rolle für die Auslösung der Alzheimer-Erkrankung. Am Zweibrücker Campus n der Hochschule Kaiserslautern wurden jetzt neue Rezeptoren entdeckt, „die viele verschiedene Amyloid-Beta-Varianten erkennen und daher maßgeblich das Erkrankungsgeschehen beeinflussen könnten“. Dies hat der Studiengang Applied Life Sciences mitgeteilt.

„Das Gehirn hat sein eigenes Immunsystem. Sogenannte Mikrogliazellen durchforsten das Denkorgan auf der Suche nach Eindringlingen oder Verletzungen. Treffen sie auf für das Gehirn schädliche Stoffe, werden sie aktiv und sorgen für Entzündungsprozesse“, erläutert die mit dem Thema befasste Forschungsgruppe. Dieser Mechanismus sei eigentlich eine gute Sache für die Abwehr von Krankheitskeimen und Giftstoffen. Doch wenn Mikrogliazellen auf Ablagerungen des körpereigenen Amyloid-Beta Eiweißes treffen, führe die Entzündung zu unwiderruflichen Schäden im Gewebe des Gehirns. „Wenn das passiert, wird ein Teufelskreis an Schädigungsreaktionen ausgelöst. Nervenzellen gehen kaputt und es kann zu einem regelrechten Lochfraß im Gehirn kommen“, erklärt Bernd Bufe, der als Professor am Zweibrücker Campus die Arbeitsgruppe leitet; entdeckt hat die Rezeptoren Lukas Busch.

Die genauen Ursachen, warum Amyloid-Beta diese Schädigung auslöst, seien bislang nur teilweise geklärt. Von Amyloid-Beta gebe es mehr als 100 Varianten, von denen bislang nur zwei bis drei gut untersucht seien. Derzeit sei die genaue Rolle der Rezeptoren im Gehirn noch unklar. Die Forschungsgruppe vermutete folgendes Szenario, nach dem einer der neu gefundenen Rezeptoren (FPR1) nach dem Kontakt mit Amyloid-Beta Entzündungsreaktionen auslöst, während ein anderer Rezeptor (FPR2) vermutlich bei der Eindämmung von Schäden an den Nervenzellen des Gehirns hilft. „Nach den Messdaten reagiert dieser leider erst bei größeren Mengen von Amyloid-Beta, daher kann im Körper vorher schon viel Schaden entstanden sein. Deshalb könnte es sinnvoll sein, den hilfreichen Rezeptor medikamentös zu aktivieren und den schädigenden Rezeptor zu blockieren, um die Immunreaktion im Gehirn einzuschränken“, so die Arbeitsgruppe. Über den dritten Rezeptor (FPR3) sei derzeit so gut wie nichts bekannt. Die Forschung soll weiterlaufen.