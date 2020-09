Alte Elefantenbullen, die gern als unwichtig für den Fortbestand abgeschossen werden, sind zentrale Figuren in reinen Männergruppen. In solchen Verbänden ziehen erwachsene Bullen die meiste Zeit ihres Lebens umher, wenn sie die von Kühen geführten Familienclans verlassen. Das hat die University of Exeter in Botswana beobachtet. Alte Elefanten führen die Wanderungen an und helfen den jüngeren Artgenossen mit weniger Erfahrung dabei, Wasser und Nahrung zu finden. Vor diesem Hintergrund gebe es keine nachhaltige Großwildjagd, warnen die Wissenschaftler.