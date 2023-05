Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Dass Homosexuelle offen für ihre Rechte demonstrieren, das war vor 51 Jahren noch undenkbar. Bis zu jener Nacht im Juni 1969. Damals nimmt die New Yorker Polizei die Szenebar „Stonewall Inn“ hoch – und die Gäste wehren sich.

Die Flaggen vor dem Beerdigungsinstitut, in dem Judy Garlands Leichnam aufgebahrt ist, wehen am 27. Juni 1969 auf Halbmast. Auf Fire Island, einer schmalen, lang gezogenen Insel am südlichen