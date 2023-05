Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegründet hat den Kurierdienst ein cleverer Jurastudent, der wichtige Dokumente für Kanzleien und Reeder transportierte, um reich zu werden wie Howard Hughes und Elvis.

In den späten 1960er Jahren ist Larry L. Hillblom – ein aufgeweckter Jurastudent an der Universität Berkeley – fast jeden Abend als Kurier unterwegs in San Francisco. Bei Anwaltskanzleien