Vor rund 42.000 Jahren brach das Magnetfeld der Erde zusammen. Was dann geschah, war eine eklatante Veränderung der Bedingungen in vielen Regionen der Welt. Das Klima wandelte sich, der Neandertaler beispielsweise hatte keine Überlebenschance. Doch wie genau hingen diese Ereignisse mit dem nach einem Science-Fiction-Autor benannten Kollaps zusammen?

Vor rund 42.000 Jahren war die Welt im Wandel: In Nordamerika wuchsen die Gletscher der Eiszeit ähnlich rasch wie in den Anden Südamerikas, in Australien und in Neuseeland. Das Klima wurde in vielen