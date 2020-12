Forscher der Hochschule RheinMain erstellen Simulationsmodell zur Ausbreitung

Das Risiko, sich in geschlossenen Räumen mit dem Coronavirus anzustecken, ist besonders hoch. Und ein Grund, warum die Anzahl der Infizierten in den Wintermonaten stetig steigt. Ursächlich für die höhere Virenlast in Räumen sind Aerosole, die beim Ausatmen entstehen, sich im Raum ausbreiten und dort längere Zeit zirkulieren.

In Schulen wird deshalb dazu angehalten, alle 20 Minuten die Fenster im Klassenraum für mindestens fünf Minuten weit zu öffnen. Weil dieser Weg bei niedrigen Temperaturen nicht unbedingt angenehm ist und zudem die Heizkosten in die Höhe treibt, suchen Forscher Wege, die Aerosole aus der Luft zu filtern und so das Infektionsrisiko zu senken.

Zunächst jedoch müssen zur Bewertung entsprechender Maßnahmen geeignete Untersuchungsmethoden gefunden werden, die sowohl konkrete Situationen erfassen und abbilden können, als auch einen Einblick in ihre Wirkungsweise bieten.

Der Fachbereich Ingenieurwissenschaften der Hochschule RheinMain (HSRM) in Rüsselsheim hat dazu ein Simulationsmodell erstellt, mit dem die Aerosolausbreitung in Räumen berechnet, bewertet und untersucht werden kann. Das Modell sei in der Lage, Situationen, Räume und Anordnungen abzubilden.

Konvektionsströme durch Körpertemperatur

In einem ersten Schritt untersuchten die Wissenschaftler einen Raum, bei dem auf die Lüftung gänzlich verzichtet wurde. In diesem Raum wurde eine Person platziert, die Aerosole ausatmete. Die Raumluft wurde dazu mit einer Temperatur von 20° Celsius angenommen, die Körpertemperatur der Person im Raum mit 36° Celsius ebenso wie die ausgeatmete Luft.

„Durch die Körpertemperatur der Person bildet sich über ihr eine leichte Konvektionsströmung in Richtung der Decke. Es zeigt sich, dass die Aerosole von dieser Konvektionsströmung beeinflusst werden und sich im Raum chaotisch ausbreiten. Während die größeren ausgeatmeten Tröpfchen schnell zu Boden sinken, verbleiben die kleinen und leichten Tröpfchen eine lange Zeit in der Raumluft, ohne sich an einer Oberfläche anzulagern“, erläutert Werner Eißler, Professor für Energiewandlung und thermische Antriebsmaschinen an der HSRM, warum die Gefahr der Virenbelastung in geschlossenen Räumen besonders hoch ist.

In einem zweiten Schritt untersuchten die Forscher die Raumluft auf ihre Aerosolbelastung, nachdem die Räume durch das Öffnen der Fenster gelüftet wurden. Vorteil der Maßnahme sei, dass sie preiswert sei, auf der anderen Seite allerdings zu zulasten der Anwesenden ginge, weil diese frieren müssten. Dieses Problem stelle sich nicht, wenn die Raumluft mithilfe von Geräten gefiltert werde. Der Nachteile hierbei: Nicht immer seien Geräte verfügbar und geeignet, ihre Anschaffung und ihr Betrieb vergleichsweise teuer sowie wartungsintensiv.

Strömung führt Aerosole mit sich

Für eine weitere Simulation wurde die Lüftung mit einem gekippten Fenster und einer geöffneten Tür auf gegenüberliegenden Raumseiten untersucht. Zwischen dem Raum und der Umgebung hinter dem geöffneten Fenster wurde ein Druckunterschied von 0,2 mbar angenommen. Hier zeigte sich die Wirkung der Lüftung im Unterschied zum geschlossenen Raum. Die Aerosole wurden durch die Strömung der Fensterlüftung mitgeführt und durch die Tür nach außen transportiert. Doch auch dies ist nach wie vor mit einer entsprechenden Absenkung der Raumlufttemperatur verbunden.

Zuletzt wurde der Raum bei geschlossenem Fenster durch einen konventionellen Lüfter, wie er in Räumen ohne Fenster oder in Küchen zum Einsatz kommt, entlüftet. Erneut wurde für die Simulation eine geöffnete Tür angenommen. „Hier zeigt sich, dass sich durch die Entlüftung des Raumes eine Konvektionsströmung einstellt, die nach kurzer Zeit die leichten Aerosole mitführt und durch den Lüfter aus dem Raum befördert. Die schweren Aerosole fallen zu Boden und bleiben dort liegen. Variationen der Lüfterpositionen zeigen, dass die Wirkung grundsätzlich gegeben ist, jedoch unterschiedlich effizient ist. Gegenüber dem Lüften mit gekipptem Fenster ist die Absaugung durch einen Lüfter jedoch zu präferieren“, so Eißler.

Erstellung eines Simulationsmodells

Auf Grundlage dieses Simulationsmodells wollen die Forscher nun auch in anderen Situationen die Ausbreitung von Aerosolen in Räumen untersuchen und bewerten, beispielsweise in komplexeren und größeren Räumen mit einer größeren Anzahl an Personen. Ebenso sei es so möglich, die Wirkung von Filtergeräten und deren geeignete Positionierung zu untersuchen. idw