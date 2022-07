Kräuter im Teebeutel, Fischfilet auf dem Teller, Holzmöbel in der Wohnung. Die Nachfrage ist groß, aber die Ressourcen begrenzt. Und sie werden immer knapper.

Viele Tiere in freier Wildbahn und natürlich vorkommende Pflanzen sind für Milliarden Menschen Teil ihrer Lebensgrundlage. Menschen profitierten täglich vom Gebrauch wildlebender Arten für Nahrung, Energie, Material, Medizin, Erholung und andere lebensnotwendige Beiträge zum Wohlergehen, so der Weltbiodiversitätsrat. Dies beschleunige die globale Biodiversitäts-Krise mit einer Million vom Aussterben bedrohter Pflanzen- und Tierarten und gefährde damit die Menschheit.

Mit ungefähr 50.000 wilden Arten - darunter etwa 10.000, die gegessen werden – sei die Landbevölkerung in Entwicklungsländern am meisten betroffen von einem nicht nachhaltigen Gebrauch. Ein Mangel an Alternativen zwinge sie oft dazu, bereits gefährdete Arten weiter zu nutzen. Zu wildlebenden Arten gehören auch Pilze und Rehe im Wald und wildwachsende Beeren und Kräuter - im Gegensatz etwa zu gehaltenen Nutztieren und angebautem Obst und Gemüse.

70 Prozent der Armen von Wildarten abhängig

85 Experten aus 33 Ländern hatten vier Jahre an einem Bericht gearbeitet. Der Bericht soll Entscheidungsträgern Handlungsoptionen aufzeigen. „70 Prozent der Armen in der Welt sind direkt abhängig von wilden Arten“, heißt es in dem Bericht. Ungefähr ein Drittel der Menschheit verwende Brennholz zum Kochen. Etwa die Hälfte des jährlich global verwendeten Holzes werde für Energie gefällt, ganz überwiegend in Afrika. Die allermeisten der 120 Millionen im Fischfang Arbeitenden seien Kleinunternehmer. Die richtige Nutzung wilder Arten sei nicht nur für den globalen Süden extrem wichtig. „Vom Fisch auf dem Teller, über Medizin, Kosmetik, Dekoration und Erholung – der Gebrauch wilder Arten ist viel mehr verbreitet, als die meisten Leute meinen“, so Mitautorin Marla Emery. Die Nutzung wildlebender Arten sei auch eine wichtige Einkommensquelle. So machten wilde Baumarten zwei Drittel der globalen Industrie mit Rundholz aus. Der Handel mit wilden Pflanzen, Algen und Pilzen sei eine Milliarden-Dollar-Industrie. In den meisten Fällen habe das Nutzen wildlebender Arten zugenommen, aber der Grad an Nachhaltigkeit sei dabei unterschiedlich.

56 des Fisches wird biologisch nachhaltig gefangen

Zum Beispiel in der Fischerei: Nach Schätzungen seien etwa 34 Prozent der wilden Meeresfischbestände überfischt, 66 Prozent würden in biologisch nachhaltigem Ausmaß gefangen. Länder mit einem stabilen Fischereimanagement hätten jetzt üppigere Bestände. Der Bestand des atlantischen Blauflossen-Thunfischs sei wieder aufgebaut worden, er werde nun auf nachhaltigem Niveau gefischt.

Laut der Autoren des Berichts würden unter anderem sichere Pachtrechte und gerechter Zugang zu Land, Fischerei und Wäldern sowie weniger Armut eine nachhaltige Nutzung wildlebender Arten begünstigen. Für viele indigene Menschen sei dies zentral. Für die Zukunft sehen die Autoren einige Herausforderungen: Der Klimawandel, die zunehmende Nachfrage sowie effizientere Entnahme durch technologischen Fortschritt. Bei der Holzernte schlagen sie deshalb eine Zertifizierung und Bewirtschaftung der Wälder für verschiedene Zwecke vor sowie technische Neuerungen und so weniger Abfall bei der Herstellung von Holzprodukten.