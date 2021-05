Trotzdem wird der muslimische Sultan vor allem im Abendland schnell zum Inbegriff des gerechten Herrschers.

622 ziehen die Anhänger des Propheten Mohammed von Mekka nach Medina und begründen damit ihre Zeitrechnung. Bald darauf erobern sie auf ihren kleinen schnellen Pferden und zähen Dromedaren ein Reich, das sich bereits 100 Jahre später von den Bergen Galiziens in Nordspanien bis an die Ufer des Indus erstreckt.

Allerdings bricht nach dem Tod des letzten anerkannten Kalifen Streit um die Nachfolge Mohammeds als geistliches Oberhaupt aus. Die Folge: die bis heute bestehende Spaltung in die Mehrheit der Sunniten und die Minderheit der Schiiten. Als Saladin aus dem kurdischen Clan der Rauadija 1138 in Tikrit im heutigen Irak geboren wird, gibt es mehrere Kalifate: Die Abbasiden sitzen in Bagdad, die schiitischen Fatimiden in Kairo. Ab 1147 kommen die Almohaden hinzu, eine Berber-Dynastie aus Marrakesch.

Es ist diese Uneinigkeit, die es einer christlichen Streitmacht aus Abenteurern und religiösen Fanatikern im Ersten Kreuzzug 1099 ermöglicht, Jerusalem zu erobern. Bei dem angeblichen Massaker sollen nicht einmal die verschont worden sein, die sich in die Moscheen flüchteten – allerdings sind die christlichen und muslimischen Quellen nach neuesten Forschungen nicht sehr glaubhaft; sie sind lange nach der Erstürmung Jerusalems entstanden und beruhen eher auf Wunschdenken und Propaganda.

Die Kreuzfahrer, von den Muslimen einfach „Franken“ genannt, errichten Fürstentümer in der Levante und das Königreich Jerusalem.

Als Kurde zum Heerführer ernannt

Doch mit dem Aufstieg der türkischen Seldschuken und ihres Anführers Zengi, der 1144 das christliche Edessa erobert und damit den Zweiten Kreuzzug auslöst, geraten die Christen in die Defensive. Zengis Kämpfer Schirkuh (Löwe) tötet in der Schlacht von Inab 1149 in einem Zweikampf Raimund, den Fürsten des christlichen Antiochia. Später wird Schirkuh Heerführer von Zengis Sohn Nur ad-Din, der über Syrien herrscht.

Stets an Schirkuhs Seite ist sein junger charismatischer Neffe Saladin, der ebenfalls über große taktische Fähigkeiten verfügt. Aber anders als der laute, impulsive Schirkuh zeichnet sich Saladin durch Besonnenheit aus. Sein auf Ausgleich bedachtes Wesen kommt mehr nach seinem Vater Ayyub, nach dem die von Saladin 1171 begründete Clandynastie benannt werden wird.

Der Aufstieg der Familie beginnt 1163, als Schawar, der entmachtete Wesir Ägyptens, Nur ad-Din in Damaskus um Hilfe bittet. Die Wesire herrschen in dem reichen Land am Nil, auch wenn sie offiziell dem Kalifen al-Adid unterstehen. Es folgen mehrere lange Feldzüge des syrischen Heeres unter der Führung von Schirkuh, denn kaum bezieht Schawar wieder seinen Palast in Kairo, verbündet er sich mit Amalrich, dem christlichen König von Jerusalem, um die Syrer loszuwerden.

Saladin lernt schnell

Amalrich wiederum, von dem man sagt, er esse viel und lache oft, schwebt nichts weniger als die Eroberung Ägyptens mit seinen Goldminen und Kornfeldern vor. Die Chancen stehen nicht schlecht – bis sich 1168 die Franken durch ein Massaker an Muslimen und koptischen Christen in Bilbeis verhasst machen und jede Unterstützung verlieren.

In den Kämpfen zeichnet sich Saladin vielfach aus, auch später als Sultan wird er oft selbst in die Schlacht reiten. Schließlich lässt al-Adid, der schiitische Kalif, Schawar hinrichten und ruft Schirkuh zu seinem neuen Wesir aus, obwohl der Sunnit ist. Schirkuh stirbt bereits zwei Monate später bei einem Festgelage.

Saladin wird sein Nachfolger bei den syrischen Truppen und auch als Wesir, denn al-Adid und seine Familie, die Fatimiden, setzen auf ihn, weil sie ihn unterschätzen. Nun ist Saladin zwar der mächtigste Mann Ägyptens, dient aber drei Herren: Außer al-Adid in Kairo auch seinem Förderer Nur ad-Din in Damaskus und dem sunnitischen Kalifen von Bagdad, in dessen Einflussbereich Saladins Heimat liegt. Keine einfache Situation. Saladin jedoch wird alle überraschen.

Der Unterschätzte überrascht sie alle

Zunächst schafft er sich eine eigene schlagkräftige Leibwache, die an ihren gelben Umhängen mit dem Adler-Emblem zu erkennen ist, der auch heute noch „Saladin-Adler“ heißt und etwa von der kurdischen Autonomiebehörde im Nordirak verwendet wird. Dann tauscht er die Befehlshaber in Ägypten durch seine Brüder und Neffen aus.

Die Abschaffung der hohen Steuern für Pilger auf dem Weg zu den heiligen Stätten Mekka und Medina und die kostenlose Verpflegung und Unterkunft für die Wallfahrer machen ihn beliebt. Gleichzeitig beginnt er ein umfangreiches Nachrichtennetz mit schnellen Brieftauben aufzubauen, das ihm in den kommenden beiden Jahrzehnten fast ununterbrochener Feldzüge große taktische Vorteile verschafft. Neue Hochschulen werden eingerichtet, die Gesetze nach sunnitischen Vorstellungen umgestaltet. Kairo zieht Persönlichkeiten wie den jüdischen Arzt und Philosophen Maimonides an.

Kalif al-Adid stirbt 1171, daraufhin lässt Saladin umgehend in den wichtigsten Moscheen schiitische Gebete und Bräuche durch sunnitische ersetzen. Einer Verschwörung folgen harte Straßenkämpfe mit der ehemaligen Leibgarde der schiitischen Fatimiden. Saladins Gefolgsleute siegen und es gelingt ihnen, den Angriff einer normannischen Flotte aus Sizilien und Seefahrer aus Pisa abzuwehren. Saladins Neffe erobert Teile Nordafrikas, einer seiner Brüder führt 1174 nicht nur erfolgreiche Feldzüge in Nubien, sondern bringt auch die Gebiete um das Rote Meer unter seine Kontrolle und schließlich den Jemen.

Der Sultan beherrscht die arabische Welt

Der von seinem Zögling enttäuschte Nur ad-Din stirbt im selben Jahr. Saladin entreißt daraufhin überwiegend durch geschicktes Verhandeln den Erben Nur ad-Dins die Macht. Als Sultan befiehlt er nun über den Großteil der arabischen Welt.

Widerstände überwindet Saladin rasch, weil er bei der Einnahme von Städten nicht nur Gnade verspricht, sondern die Besiegten tatsächlich mild behandelt. Allerdings stellen sich ihm noch Mosul und Aleppo entgegen, die sich ihm erst Jahre später anschließen werden. Zweimal erleidet seine Armee schwere Niederlagen durch christliche Streitkräfte.

Auch die schiitischen Assassinen wollen ihn töten, was ihnen 1175 und 1176 um ein Haar gelingt – mehrere Leibwächter opfern ihr Leben, um Saladin zu schützen. Jetzt geht Saladin pragmatisch vor und schließt einen Waffenstillstand mit dem Oberhaupt der islamischen Gemeinschaft.

Keine Gnade für Templer und Johanniter

In Aleppo sucht man ein Bündnis mit den Franken gegen Saladin und entlässt dafür auch Rainald de Chatillon aus 15-jähriger Gefangenschaft. Der Raubritter bezieht die praktisch uneinnehmbare Festung Krak, von wo aus er Handelskarawanen überfällt, allen Waffenstillstandsvereinbarungen zum Trotz. Zudem stellt er eine Piratenflotte auf, die im roten Meer die Schiffe Saladins ausraubt.

Einer von Rainalds Überfällen, bei dem Saladins Schwester gefangen genommen worden sein soll, ist schließlich der Anlass für Saladins Einmarsch ins Königreich Jerusalem. Bei den Hörnern von Hattin Anfang Juli 1187 treffen die beiden größten Heere der damaligen Zeit aufeinander, Saladin hat Kontingente aus allen Provinzen seines Reiches mobilisiert.

Die äußerst harte Schlacht endet mit der fast vollständigen Vernichtung des christlichen Heeres. 10.000 Soldaten sterben, Tausende werden gefangen genommen und meist versklavt. Unter den Gefangenen sind auch König Guido und Rainald; Rainald wird von Saladin eigenhändig getötet, der damit einen Schwur erfüllt. Auch 200 gefangene Mönchsritter der Templer und Johanniter lässt der Sultan töten – keine Gnade für die fanatischen Elitekämpfer.

Vielen anderen hilft er, wo er kann

Auch wenn er hier anders handelt, so gibt es unzählige Berichte über Saladins andere Seite: Als er auf eine weinende Mutter trifft, deren Kind versklavt worden ist, beginnt er selbst zu weinen und hilft ihr. Als ein Diener dem kranken Saladin das Bad viel zu heiß einlässt und seinen Fehler mit eiskaltem Wasser wieder gut machen will, dabei stolpernd den Eimer über ihn ausschüttet, sagt er: „Mein lieber Freund, wenn du mich umbringen willst, sag mir das doch bitte gleich.“ Sehr viele auch christliche Frauen erbitten seinen Schutz, Saladin hilft.

Er zeugt 17 Söhne und eine Tochter. Der gleichaltrigen Asimat, der Witwe Nur ad-Dins, schreibt er jeden Tag lange Briefe, bis er im Frühjahr 1186 von ihrem Tod erfährt.

Nach Hattin gibt es kaum noch Ritter im Königreich Jerusalem. In zwei Monaten erobert Saladin 52 Burgen und Städte. Vor Jerusalem kommt es zu einem letzten Gefecht. Anders als 88 Jahre zuvor, als die Christen Jerusalem stürmten, endet die Einnahme der Stadt dieses Mal ohne Blutvergießen: Dass Saladin seine Leibwache einsetzt, um Ausschreitungen zu verhindern, begründet seinen Ruhm in Europa. Orthodoxe Christen können bleiben, auch die Juden lädt er ein, hier wieder zu siedeln.

Für Pilger bleibt Jerusalem offen

Ganz aufgeben wollen die papsttreuen Christen Jerusalem aber noch nicht: Sie starten den Dritten Kreuzzug (1189 bis 1192), bei dem der deutsche Kaiser Friedrich Barbarossa im Fluss Saleph in der heutigen Türkei ertrinkt und der englische Richard Löwenherz tapfer kämpft, gleichzeitig aber in Akkon 3000 muslimische Geiseln ermorden lässt. Auch der ungestüme Richard kann Jerusalem nicht zurückerobern. Die Kämpfe enden 1192 mit einem Ausgleich, Saladin kann die meisten Eroberungen behaupten, lässt aber die Franken zur Heiligen Stadt pilgern.

Allerdings fordert das harte Leben auf dem Pferderücken seinen Tribut: Saladin, der „Ritter des Islam“, wie der Historiker Geoffrey Hindly ihn nennt, erliegt am 4. März 1193 in Damaskus einem wiederkehrenden Fieber. An persönlichem Besitz hinterlässt er lediglich ein Goldstück und 40 kleinere Münzen, sodass sogar die Tücher für sein Begräbnis von seinen Freunden gestellt werden müssen.

Dass Saladin in der Erinnerung bleibt, ist den umfangreichen Augenzeugenberichten von Saladins Gefährten Baha ad-Din oder den Gelehrten Imad ad-Din und Wilhelm von Tyrus zu verdanken. Zahlreiche Biografien über ihn, zuletzt 2019 von Jonathan Phillips, basieren auf diesen Aufzeichnungen.

Die muslimische Welt vergisst Saladin

Über die Jahrhunderte wird das Bild des gerechten Herrschers Saladin in Europa immer wieder aufgegriffen, etwa in Gotthold Ephraim Lessings Stück „Nathan der Weise“, einer Parabel aus der Zeit der Aufklärung – ein Aufruf zu Toleranz unter den Religionen, von den Nazis einst mit einem Spielverbot belegt, heute ein Klassiker der Schullektüre.

Anders als in Europa gerät Saladin in der muslimischen Welt lange in Vergessenheit. Das ändert sich, als der im Morgenland irrlichternde deutsche Kaiser Wilhelm II. 1898 sein Grabmal in Damaskus besucht und dessen Restaurierung finanziert.

Viele arabische und panislamische Führer berufen sich seither auf Saladin, unter anderem der ebenfalls in Tikrit geborene irakische Diktator Saddam Hussein – er lässt sich bis zu seinem Sturz mit Saladin auf den irakischen Briefmarken und Banknoten abbilden. Doch Saladin ist das Gegenteil eines Diktators oder religiösen Eiferers. Er lebte nach den Grundsätzen „Es soll keinen Zwang im Glauben geben“ und „Gott ist barmherzig“. Von Saladin soll der Satz stammen: „Ein wirklicher Sieg bedeutet, die Herzen deiner Gegner durch Edelmut und Milde zu verändern.“ Und auch wenn er es vielleicht nicht so gesagt hat – er hat es getan.