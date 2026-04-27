Der Verkehrsverbund Rhein-Neckar fordert eine zentrale Steuerung für den Bahnknoten rund um Mannheim und skizziert weitreichende Schienenprojekte für die Metropolregion.

Es sind markige Worte, mit denen Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) die Zukunft des Schienenverkehrs in der Metropolregion Rhein-Neckar beschreibt. „Nachdem Stuttgart 21 nun bald fertiggestellt ist, muss nun für die nächsten zwanzig Jahre verkehrspolitisch auf den Schienenknoten Rhein-Neckar das Hauptaugenmerk gelegt werden“, erklärt er beim jährlichen Pressegespräch des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) am Montag auf dem Mannheimer Maimarkt. „Denn dieser Knotenpunkt zählt zu den wichtigsten im deutschen Bahnnetz.“

Mit dem Mannheimer Hauptbahnhof als wichtigem Fernverkehrsknoten und dem Rangierbahnhof als Güterdrehkreuz reiche die Bedeutung des Schienenknotens weit über die Region hinaus, betont Specht, der zugleich Vorsitzender des Zweckverbands Verkehrsverbund Rhein-Neckar (ZRN) ist.

Überlastetes Schienennetz

Das Hauptproblem: Seit Jahrzehnten ist das Schienennetz überlastet – mit verstopften Gleisen und Verspätungen als Folge. „Wenn es hier am Knotenpunkt Rhein-Neckar zu Engpässen kommt, wirkt sich das auf den gesamten Fern-, Güter- und Regionalverkehr aus“, betont Specht. Seit Jahren würden zahlreiche Teilprojekte rund um den Knotenpunkt einzeln geplant – doch so ließen sich die Engpässe offenbar nicht beseitigen.

Der VRN fordere deshalb eine abgestimmte Gesamtstrategie, um den zunehmend störanfälligen Betrieb zu stabilisieren. „Es braucht eine zentrale Planung und Steuerung des gesamten Bahnknotens Rhein-Neckar – und dafür muss auch die Finanzierung gesichert sein“, erklärt Specht.

Das fordert der VRN konkret

Um den Verkehrsknoten koordinierter voranbringen zu können, „fordern wir, dass eine zentrale Projektgesellschaft Gesamtknoten Rhein-Neckar eingerichtet wird, die die einzelnen Teilprojekte bündelt und steuert“, so Specht. Diese Forderung sei auch schon in Gesprächen mit dem Bundesverkehrsministerium platziert worden.

„Aber wir kämpfen natürlich mit anderen Metropolregionen um Fördermittel in Berlin. Das ist ein permanenter Überzeugungskampf.“ Konkret verlangt der VRN, die neue Strecke Frankfurt–Mannheim bis zum Mannheimer Haupt- und Rangierbahnhof durchzubauen, statt nur bis Mannheim-Waldhof. Außerdem sollen die Ausbaustrecke Mannheim– Karlsruhe zügig realisiert und der viergleisige Ausbau zwischen Mannheim und Heidelberg vorangebracht werden, zählt Specht weitere Forderungen auf.

Ein Tunnel-Bahnhof für Mannheim?

Besonders brisant ist der Wunsch des VRN nach einem Fernverkehrstunnel unter dem Mannheimer Hauptbahnhof. Er soll die Neubaustrecken in Richtung Frankfurt und Karlsruhe miteinander verbinden. Während die Deutsche Bahn (DB) einen möglichen Tunnel eher für den Güterverkehr sowie für Sprinter-Züge ohne Zwischenhalt vorsieht, setzt sich der VRN für eine Erweiterung um unterirdische Fernverkehrsbahnsteige ein.

Nur wenn auch der Personenfernverkehr mit Halt in Mannheim unter die Erde verlegt werden kann, würden die oberirdischen Gleise wirksam für den Regional- und S-Bahn-Verkehr frei, meint Specht. „Die Option eines Tunnels am Mannheimer Hauptbahnhof muss man sich wirklich offenhalten.“ Klar ist aber auch: Ein Bahntunnel mit Fernverkehrsbahnsteigen unter dem Hauptbahnhof wäre technisch und planerisch äußerst aufwendig und mit hohen Zusatzkosten verbunden. Angesichts bestehender Finanzierungsengpässe bei weit fortgeschritteneren Bahnprojekten ist es derzeit kaum realistisch, dass die Tunnel-Forderung des VRN rasch umgesetzt werden könnte.

Ausbau der Tram in der Pfalz

Gleichzeitig möchte der VRN mit sogenannten Meterspurprojekten auch das regionale Schienennetz im Nahverkehr ausbauen. Meterspurprojekte beziehen sich auf Schienenprojekte, die eine Spurweite von einem Meter nutzen, besonders häufig eingesetzt bei Straßenbahnen. „Während der Großknoten als nationale Mobilitätsscheibe gestärkt werden muss, können Meterspurprojekte das Angebot in der Region verbessern“, erklärt Michael Winnes, Geschäftsführer der VRN GmbH.

Ein Modell des VRN vom Knotenpunkt Rhein-Neckar demonstriert die Überlastung des Schienennetzes. Foto: Simon Müller

Ein Projekt, das seit einigen Wochen auf der linksrheinischen Seite regelmäßig für Aufregung sorgt, ist die sogenannte Pfalztram. Geplant ist, das Tramnetz rund um Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis auszubauen: Auf der Nord-Süd-Achse soll die Straßenbahn von der Pfingstweide bis Waldsee fahren, auf der Ost-West-Achse könnte die Pfalztram von Ludwigshafen bis nach Dannstadt verlängert werden.

Im vergangenen November haben dafür unter anderem das Land Rheinland-Pfalz und der VRN eine Absichtserklärung, einen sogenannten Letter of Intent (LOI), unterzeichnet. Die Vorentwurfsplanung soll bis 2029 abgeschlossen sein; danach sollen auch die exakten Streckenverläufe feststehen. „Gerade werden in verschiedenen Formaten die Bürger vor Ort informiert und sie können sich auch an den Projekten beteiligen“, erklärt Winnes. Die Bürgerveranstaltungen sollen die Akzeptanz der Pfalztram in der Bevölkerung steigern.

Kritik an Pfalztram

Auf den ersten Veranstaltungen in den vergangenen Wochen, etwa in Ludwigshafen-Pfingstweide oder in Neuhofen im Rhein-Pfalz-Kreis, zeigten sich Teile der Bevölkerung dem Ausbau gegenüber jedoch noch skeptisch. Vor allem mögliche Lärmbelastungen während der Bauphase sowie die allgemeine Notwendigkeit einer Tramanbindung werden immer wieder kritisch gesehen. „Wir hoffen, die Bedenken der Bürger mit den Veranstaltungen aus der Welt zu schaffen“, betont Winnes. Bei der Pfalztram gebe der VRN weiter Gas, bis es aber tatsächlich zum Bau komme, werde es noch einige Jahre dauern, so Winnes.

Allerdings gelte für alle Projekte, dass der Ausbau der Schiene kein Sprint, sondern ein Marathon sei, betont er. „Aber es ist wichtig, dass wir uns jetzt mit der Planung dieser Zukunftsprojekte beschäftigen, die dringend nötig sind, um die Verkehrsprobleme in der Region zu lösen“, sagt der VRN-Geschäftsführer.

Große Visionen

Und Mannheims OB Specht betont angesichts steigender Kosten für den Individualverkehr, dass „eigentlich gerade der perfekte Moment ist, um die Verkehrswende endlich zu realisieren und perspektivisch zu planen, was die Schiene im Nahverkehr übernehmen kann“, sagt Specht.

Die Visionen und Projektideen des VRN sind jedenfalls groß, das wurde beim Pressegespräch auf dem Mannheimer Maimarkt deutlich. Ob und wie viele davon tatsächlich verwirklicht werden, ist offen. Eines steht für den Verkehrsverbund aber fest: Wenn die Verkehrswende in der Region Fahrt aufnehmen soll, führt an der Schiene kein Weg vorbei.