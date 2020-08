Auf Twitter sind sie schon wieder da: Hamsterkäufe – zumindest als Hashtag. Supermärkte sehen allerdings noch keine Anzeichen für eine zweite Hamsterwelle.

Fotos von leeren Supermarktregalen waren in den sozialen Netzwerken zu Beginn der Corona-Pandemie keine Seltenheit. Bereits Anfang März sorgte die Panik vor Versorgungsengpässen für Vorratseinkäufe in Supermärkten. Unter dem Hashtag Hamsterkäufe wird auf Twitter mit Blick auf die drohende zweite Corona-Welle auf eine erneute Welle an Hamsterkäufen spekuliert, einige Nutzer erzählen schon wieder von leeren Regalen, etwa beim Toilettenpapier. Die Supermärkte halten die Sorgen vor Versorgungsengpässen aber für unberechtigt. Aktuell gebe es keine Anzeichen für Hamsterkäufe in den Läden, wie mehrere Supermarktketten auf Anfrage bestätigten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute wieder anfangen zu hamstern“, meint Isolde Woll aus der Wasgau-Marketingleitung.

Warenversorgung sei gesichert

Die Menschen hätten nun bereits die Erfahrung gemacht, dass es trotz der Corona-Krise nicht wirklich zu Versorgungsengpässen gekommen sei. Man habe manchmal eben nur auf andere Marken oder Hersteller ausweichen müssen. Andererseits, so Woll, wisse man nie, was die Zukunft bringe. Aber auch wenn einige Menschen wieder zu Hamsterkäufen neigen sollten, sei Wasgau gut aufgestellt: Das Zentrallager sei, wie auch schon zu Beginn der Pandemie, gut bestückt.

Entspannung bei Rewe

„Es gibt aktuell weder Anzeichen für Hamsterkäufe noch irgendwelche Warenverfügbarkeitsprobleme“, antwortet die Pressestelle der Supermarktkette Rewe. Was in Zukunft passiere, sei Spekulation, an der man sich nicht beteilige.

DM passt Sortiment nach der ersten Welle an

Die Drogeriemarktkette DM erläutert: „In den Monaten März und April haben wir enorme Nachfragen mit extremen Abverkaufsspitzen nach verschiedensten Produkten aus unserem Sortiment erlebt. Daraufhin haben wir Maßnahmen getroffen und beispielsweise unsere Warenprozesse angepasst.“ Die Lage habe sich beruhigt. Keine Anzeichen für Vorratseinkäufe. Man habe auch das Sortiment nach der ersten Welle angepasst. „Zudem haben wir auf Kundenbedürfnisse reagiert und zum Beispiel im Bereich Desinfektion weitere Produkte in unser Sortiment aufgenommen, damit jeder Kunde, den für sich passenden Artikel bei uns findet“, berichtet ein Unternehmenssprecher.

Globus-Märkten in der Pfalz berichten von Lerneffekt

Die Lage in den Globus-Märkten in der Pfalz wie beispielsweise Ludwigshafen-Oggersheim, Neustadt, Zweibrücken oder Bobenheim-Roxheim, hat sich nach Angaben des Unternehmens normalisiert. „Es besteht aktuell keine erhöhte Nachfrage nach bestimmten Produkten. Wir haben natürlich die Situation der letzten Monate analysiert und daraus unsere Lehren gezogen. Sollte so eine Situation nochmals eintreffen werden wir entsprechend darauf reagieren“, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit.

Aldi richtet sich nach der Nachfrage vor Ort

Auch Aldi Süd zieht seine Schlüsse aus den vergangenen Monaten. Die Kette teilt mit: „Grundsätzlich richten sich die Filialen bei der Nachbestellung von Produkten nach der jeweiligen Nachfrage vor Ort. Wenn wir eine erhöhte Nachfrage bestimmter Produkte registrieren, berücksichtigen wir dies entsprechend im Bestellprozess. Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Monate werden Nachfrageschwankungen prinzipiell sehr genau beobachtet, um etwaige Lieferengpässe vermeiden zu können.“

Edeka berichtet, dass die Warenversorgung aktuell auch weiterhin sichergestellt sei.